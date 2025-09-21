21 de septiembre de 2025 - 11:41

La conmovedora charla entre Franco Colapinto y su ingeniero tras el Gran Premio de Azerbaiyán: "Lo di todo"

Así fue el elogio de Stuart Barlow al piloto de Alpine tras finalizar último en Bakú, luego de una gran y esperanzadora largada.

Franco Colapinto junto a su ingeniero Stuart Barlow

Franco Colapinto junto a su ingeniero Stuart Barlow

Foto:

Por Cristian Reta

Franco Colapinto demostró solidez y confianza en el Gran Premio de Azerbaiyán, pese a las adversidades que debió enfrentar, donde tanto su Alpine como la suerte, le son adversas. Lo cierto es que el piloto argentino finalizó en el último puesto en Bakú, luego de ser adelantado por Pierre Gasly en las últimas vueltas.

Me chocaron ¿Podemos reportar eso?", fue el pedido del pilarense, a lo que Barlow respondió con calma: “Lo sé amigo, eso fue un mal movimiento”. Pese a la situación, el equipo trató de enfocarse en la estrategia para llegar al final: “Vamos, solo a enfocarnos en ayudar un poco a estos neumáticos a llegar al final”, indicó Barlow.

Luego, el ingeniero le comentó a Colapinto la sanción a Albon y le dio libertad para competir con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien aprovechó las últimas vueltas para adelantarlo tras estar durante más de 10 vueltas por detrás del argentino.

¿Qué le dijo Barlow a Franco Colapinto tras quedar último en Bakú?

Una vez cruzada la bandera a cuadros, Barlow aprovechó para hablarle al pilarense y felicitarlo, pese a quedar en último lugar: "No fue nuestro día, no hiciste nada mal, pero Albon no estuvo bien. Manejaste realmente bien, gracias por el esfuerzo. Largaste muy bien", expresó el ingeniero de pista.

"Creo que hoy manejaste muy bien, amigo. Sigues mostrando la mejora que vimos en las últimas carreras. Muchas gracias por el esfuerzo. Fue complicado con la diferencia de neumáticos en las últimas vueltas", afirmó Barlow.

Tras este gesto, Colapinto respondió: "Lo di todo de mí, solo perdí mucha fuerza. Pero hoy demostré que dejo mi mejor esfuerzo", contestó con confianza el argentino.

Franco Colapinto junto a su ingeniero Stuart Barlow

Franco Colapinto junto a su ingeniero Stuart Barlow

