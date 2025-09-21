La conmovedora charla entre Franco Colapinto y su ingeniero tras el Gran Premio de Azerbaiyán: "Lo di todo"

Así fue el elogio de Stuart Barlow al piloto de Alpine tras finalizar último en Bakú, luego de una gran y esperanzadora largada.

Franco Colapinto demostró solidez y confianza en el Gran Premio de Azerbaiyán, pese a las adversidades que debió enfrentar, donde tanto su Alpine como la suerte, le son adversas. Lo cierto es que el piloto argentino finalizó en el último puesto en Bakú, luego de ser adelantado por Pierre Gasly en las últimas vueltas.

Hay que decir que un hecho que marcó su carrera fue el toque que sufrió en la vuelta 17 por parte de Alex Albon, lo que lo relegó en la clasificación y le causó daños significativos a su monoplaza. Con toda la bronca encima, sobre esto habló Franco con su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

Embed @FranColapinto se mostró muy molesto en la radio con el equipo tras el toque provocado por Alex Albon.#F1 #AzerbaijanGP #Colapinto pic.twitter.com/7ZOLTmavtK — Carburando (@CarburandoTV) September 21, 2025 “Me chocaron ¿Podemos reportar eso?", fue el pedido del pilarense, a lo que Barlow respondió con calma: “Lo sé amigo, eso fue un mal movimiento”. Pese a la situación, el equipo trató de enfocarse en la estrategia para llegar al final: “Vamos, solo a enfocarnos en ayudar un poco a estos neumáticos a llegar al final”, indicó Barlow.

Luego, el ingeniero le comentó a Colapinto la sanción a Albon y le dio libertad para competir con su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien aprovechó las últimas vueltas para adelantarlo tras estar durante más de 10 vueltas por detrás del argentino.

¿Qué le dijo Barlow a Franco Colapinto tras quedar último en Bakú? Una vez cruzada la bandera a cuadros, Barlow aprovechó para hablarle al pilarense y felicitarlo, pese a quedar en último lugar: "No fue nuestro día, no hiciste nada mal, pero Albon no estuvo bien. Manejaste realmente bien, gracias por el esfuerzo. Largaste muy bien", expresó el ingeniero de pista.