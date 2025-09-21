21 de septiembre de 2025 - 10:37

Cómo quedó el Mundial de la F1 tras la victoria de Verstappen en Bakú: puntos y posiciones

El cuatro veces campeón del mundo se acerca a Oscar Piastri y le pone condimento a las últimas siete carreras de la Fórmula 1.

Por Nicolás Salas

La largada del GP Azerbaiyán de la Fórmula 1 tuvo un suceso que ralentizó la carrera, como fue el incidente de Oscar Piastri, líder del mundial, quien se fue al muro tras un bloqueo de frenos y eso fue una muy buena oportunidad para sus perseguidores: Lando Norris y Max Verstappen, quien consiguió su cuarto trofeo del año.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1: Franco Colapinto volvió a chocar en una clasificación y largará 16° en el GP de Azerbaiyán

Por Gonzalo Tapia
Max Verstappen dominó en Azerbaiyán y Franco Colapinto terminó último tras un incidente

Por Nicolás Salas

El piloto neerlandés es el único de toda la parrilla con el auto y el talento necesario para pelearle de igual a igual a los McLaren, quienes vienen con varias dudas en las últimas carreras, con errores de sus pilotos y también en las paradas de boxes.

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán de la F1

Lo cierto es que, tras esta carrera, el campeonato no sufrió modificaciones importantes, pero la ventaja de Piastri se achica de a poco, por lo que el australiano deberá tomar nota y no complicarse en las últimas 7 carreras y los 3 últimos sprints.

Así está el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

POSICIÓN PILOTOS ESCUDERÍAS PUNTOS
1 Oscar Piastri McLaren 324 puntos
2 Lando Norris McLaren 299 puntos
3 Max Verstappen Red Bull 255 puntos
4 George Russell Mercedes 212 puntos
5 Charles Leclerc Ferrari 165 puntos
6 Lewis Hamilton Ferrari 121 puntos
7 Kimi Antonelli Mercedes 78 puntos
8 Alex Albon Williams 70 puntos
9 Isack Hadjar Racing Bulls 39 puntos
10 Nico Hulkenberg Kick Sauber 37 puntos
11 Lance Stroll Aston Martin 32 puntos
12 Carlos Sainz Williams 31 puntos
13 Fernando Alonso Aston Martin 30 puntos
14 Liam Lawson Racing Bulls 30 puntos
15 Esteban Ocon Haas 28 puntos
16 Pierre Gasly Alpine 20 puntos
17 Yuki Tsunoda Red Bull 20 puntos
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 18 puntos
19 Oliver Bearman Haas 16 puntos
20 Franco Colapinto Alpine 0 puntos
21 Jack Doohan Alpine 0 puntos

Así quedó el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1

POSICIÓN ESCUDERÍA PUNTOS
1 McLaren 623 puntos
2 Mercedes 290 puntos
3 Ferrari 286 puntos
4 Red Bull 272 puntos
5 Williams 101 puntos
6 Aston Martin 62 puntos
7 Racing Bulls 62 puntos
8 Kick Sauber 55 puntos
9 Haas 44 puntos
10 Alpine 20 puntos
