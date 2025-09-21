Cómo quedó el Mundial de la F1 tras la victoria de Verstappen en Bakú: puntos y posiciones

El cuatro veces campeón del mundo se acerca a Oscar Piastri y le pone condimento a las últimas siete carreras de la Fórmula 1.

Max Verstappen amenaza a los McLaren en el Campeonato de Pilotos de la F1

La largada del GP Azerbaiyán de la Fórmula 1 tuvo un suceso que ralentizó la carrera, como fue el incidente de Oscar Piastri, líder del mundial, quien se fue al muro tras un bloqueo de frenos y eso fue una muy buena oportunidad para sus perseguidores: Lando Norris y Max Verstappen, quien consiguió su cuarto trofeo del año.

El piloto neerlandés es el único de toda la parrilla con el auto y el talento necesario para pelearle de igual a igual a los McLaren, quienes vienen con varias dudas en las últimas carreras, con errores de sus pilotos y también en las paradas de boxes.

Lo cierto es que, tras esta carrera, el campeonato no sufrió modificaciones importantes, pero la ventaja de Piastri se achica de a poco, por lo que el australiano deberá tomar nota y no complicarse en las últimas 7 carreras y los 3 últimos sprints.