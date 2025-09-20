20 de septiembre de 2025 - 13:21

Fórmula 1: Afortunadamente el GP que se corre en Bakú seguirá hasta el 2030

Este sábado los organizadores dieron una extensión de contrato por cuatro años más al gobierno azerí

Fórmula 1. El auto del piloto Franco Colapinto rueda por las calles del circuito azerí

Por Gonzalo Tapia

El Gran Premio de Azerbaiyán permanecerá en el calendario de la Fórmula 1 al menos hasta 2030 después de que el sábado recibió una extensión de contrato de cuatro años.

El contrato para el circuito urbano en el paseo marítimo de Bakú estaba previsto que expirara después de la carrera del próximo año.

Azerbaiyán fue considerado ampliamente una elección sorprendente como anfitrión antes de su primera carrera en 2016, pero se ha dado a conocer por carreras impredecibles. El mexicano Sergio Pérez es el único piloto que ha ganado más de una vez ahí.

“El circuito es único, con secciones técnicas y largas rectas que atraviesan la impresionante costa y el histórico casco antiguo, ofreciendo una carrera llena de eventos y entretenida cada año”, afirmó en un comunicado el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali.

“Esta renovación refleja la fuerte confianza y compromiso entre la Fórmula uno, el gobierno de Azerbaiyán y el promotor, y allana el camino para un futuro emocionante en el país”, añadió.

El domingo se lleva a cabo el Gran Premio de Azerbaiyán desde las 8 de la mañana hora de Argentina

