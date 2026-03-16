16 de marzo de 2026 - 17:08

Bombazo en la Fórmula 1: Franco Colapinto podría hacer dos exhibiciones en Argentina

Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, reconoció las gestiones para que el piloto se suba a su monoplaza el próximo mes en el país.

Colapinto regrearía a la Argentina por una exhibición con Alpine.&nbsp;

Colapinto regrearía a la Argentina por una exhibición con Alpine. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Colapinto pisará suelo argentino en abril

Según informó Carburando, este evento promocional se llevaría a cabo entre el 23 y 26 de abril, muy posiblemente en el Monumento a los Españoles, ubicado en la intersección de la Avenida del Libertador y la Avenida General Sarmiento. A su vez, podría desarrollarse otra exhibición en octubre, con el recinto a confirmar por la Ciudad de Buenos Aires.

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Franco Colapinto sum&oacute; su primer punto de la temporada y visitar&iacute;a la Argentinaen el mes de abril.&nbsp;

Franco Colapinto sumó su primer punto de la temporada y visitaría la Argentinaen el mes de abril.

En caso de que las negociaciones lleguen a destino, esta posible vuelta de Colapinto a Argentina, no para disfrutar sus vacaciones sino para hacer rugir los motores, le permitirá acercarse a su gente y también posicionar nuevamente a Buenos Aires dentro del mapa de la Fórmula 1. La intención de las autoridades es albergar en el futuro cercano un Gran Premio. La última vez había sido el 12 de abril de 1998.

El propio Turnes pactó para mayo una reunión con Liberty Media (mientras busca la manera de reprogramar los GP de Baréin y Arabia Saudita, cancelados por el conflicto bélico en Medio Oriente) conel objetivo acelerar este regreso tan esperado. La carta fuerte es mostrar los avances de la ambiciosa remodelación que está teniendo el Autódromo Oscar y Juan Galvez, que en 2027 recibirá el MotoGP.

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