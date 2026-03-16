Bombazo en la Fórmula 1: Franco Colapinto podría hacer dos exhibiciones en Argentina

Fabián Turnes, secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, reconoció las gestiones para que el piloto se suba a su monoplaza el próximo mes en el país.

Lo que parecía ser el sueño de miles fanáticos a lo largo y ancho del país, está a detalles de convertirse en una realidad: Franco Colapinto, envalentonado tras sumar su primer punto de la temporada de la Fórmula 1 en el último GP de China, podría viajar a Argentina para hacer dos exhibiciones, la primera en abril.

Así lo reconocieron desde la Ciudad de Buenos Aires y no tardaron en desatar el furor popular. “Posiblemente el mes próximo venga Alpine a la Argentina. Lo estamos terminando de ver con Alpine y con el equipo de Franco. Son todos procesos de intentar llegar a esa Fórmula 1”, aseguró el secretario de Deportes, Fabián Turnes, en diálogo con Marketing Registrado.

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Según trascendió en las últimas horas, Franco Colapinto está en conversaciones para realizar una exhibición en Argentina a finales de abril, aprovechando que se cancelaron los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita.… pic.twitter.com/zplpO6usw8 — RLC Noticias (@rlcnoticias) March 16, 2026 Colapinto pisará suelo argentino en abril Según informó Carburando, este evento promocional se llevaría a cabo entre el 23 y 26 de abril, muy posiblemente en el Monumento a los Españoles, ubicado en la intersección de la Avenida del Libertador y la Avenida General Sarmiento. A su vez, podría desarrollarse otra exhibición en octubre, con el recinto a confirmar por la Ciudad de Buenos Aires.

Portadas Canva Franco Colapinto sumó su primer punto de la temporada y visitaría la Argentinaen el mes de abril. Gentileza. En caso de que las negociaciones lleguen a destino, esta posible vuelta de Colapinto a Argentina, no para disfrutar sus vacaciones sino para hacer rugir los motores, le permitirá acercarse a su gente y también posicionar nuevamente a Buenos Aires dentro del mapa de la Fórmula 1. La intención de las autoridades es albergar en el futuro cercano un Gran Premio. La última vez había sido el 12 de abril de 1998.