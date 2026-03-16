Bombazo en la Fórmula 1: Franco Colapinto podría hacer dos exhibiciones en Argentina

¿Te gustaría ver a Colapinto corriendo en Argentina?
Según trascendió en las últimas horas, Franco Colapinto está en conversaciones para realizar una exhibición en Argentina a finales de abril, aprovechando que se cancelaron los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita.… pic.twitter.com/zplpO6usw8
El propio Turnes pactó para mayo una reunión con Liberty Media (mientras busca la manera de reprogramar los GP de Baréin y Arabia Saudita, cancelados por el conflicto bélico en Medio Oriente) conel objetivo acelerar este regreso tan esperado. La carta fuerte es mostrar los avances de la ambiciosa remodelación que está teniendo el Autódromo Oscar y Juan Galvez, que en 2027 recibirá el MotoGP.