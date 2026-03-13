Fórmula 1: por el conflicto bélico en el Golfo, suspenderían los GP de Baréin y Arabia Saudita

La Fórmula 1 evalúa cancelar sus fechas en Medio Oriente debido a la escalada de tensiones en la región . El calendario 2026 pasaría de 24 a 22 carreras.

Según la información que esta circulando, se suspenderían los GP de Bahréin y Arabia Saudita. En la misma linea, afirman que no habría reemplazos, por lo tanto no habría actividad durante todo el mes de abril.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 acaba de entrar en una zona de turbulencia logística y política. La categoría reina prepara el anuncio oficial de la suspensión de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita. La decisión, que se comunicaría durante este fin de semana en China, según anticipó Sky Sports, responde a la falta de garantías de seguridad por el recrudecimiento del conflicto bélico en la zona del Golfo.

Fórmula 1: el impacto en el calendario De confirmarse la noticia, el campeonato sufriría una modificación drástica. Baréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril) eran las citas número cuatro y cinco del año. La intención de la FIA y Liberty Media no sería reprogramar estas carreras en otras fechas ni buscar sedes alternativas, sino directamente eliminarlas, reduciendo el calendario de 24 a 22 competencias.

Esto generaría un bache de casi un mes sin actividad oficial. Tras el GP de Japón (29 de marzo), el circo de la F1 recién volvería a las pistas el 3 de mayo para el GP de Miami. Para Franco Colapinto y el equipo Alpine, este parate forzado obligará a replantear el programa de actualizaciones del monoplaza para la gira americana y europea.

HDT89NcXkAAqEkq Se suspenderían los GP de Bahréin y Arabia Saudita. En la misma linea, afirman que no habría reemplazos, por lo tanto no habría actividad durante todo el mes de abril. Gentileza. Fórmula 1: Stefano Domenicali pide "calma y seguridad" El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, evitó dar por sentada la cancelación total, pero admitió que la prioridad absoluta es la integridad de los trabajadores y pilotos. "Estamos monitoreando la situación minuto a minuto. No queremos apresurarnos, pero no pondremos a nadie en riesgo", señaló el dirigente a la prensa en el paddock de Shanghái.