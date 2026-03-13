13 de marzo de 2026 - 16:01

Fórmula 1: por el conflicto bélico en el Golfo, suspenderían los GP de Baréin y Arabia Saudita

La Fórmula 1 evalúa cancelar sus fechas en Medio Oriente debido a la escalada de tensiones en la región. El calendario 2026 pasaría de 24 a 22 carreras.

Según la información que esta circulando, se suspenderían los GP de Bahréin y Arabia Saudita. En la misma linea, afirman que no habría reemplazos, por lo tanto no habría actividad durante todo el mes de abril.

Según la información que esta circulando, se suspenderían los GP de Bahréin y Arabia Saudita. En la misma linea, afirman que no habría reemplazos, por lo tanto no habría actividad durante todo el mes de abril.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La temporada 2026 de la Fórmula 1 acaba de entrar en una zona de turbulencia logística y política. La categoría reina prepara el anuncio oficial de la suspensión de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita. La decisión, que se comunicaría durante este fin de semana en China, según anticipó Sky Sports, responde a la falta de garantías de seguridad por el recrudecimiento del conflicto bélico en la zona del Golfo.

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Fórmula 1: el impacto en el calendario

De confirmarse la noticia, el campeonato sufriría una modificación drástica. Baréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril) eran las citas número cuatro y cinco del año. La intención de la FIA y Liberty Media no sería reprogramar estas carreras en otras fechas ni buscar sedes alternativas, sino directamente eliminarlas, reduciendo el calendario de 24 a 22 competencias.

Esto generaría un bache de casi un mes sin actividad oficial. Tras el GP de Japón (29 de marzo), el circo de la F1 recién volvería a las pistas el 3 de mayo para el GP de Miami. Para Franco Colapinto y el equipo Alpine, este parate forzado obligará a replantear el programa de actualizaciones del monoplaza para la gira americana y europea.

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Se suspenderían los GP de Bahréin y Arabia Saudita. En la misma linea, afirman que no habría reemplazos, por lo tanto no habría actividad durante todo el mes de abril.

Fórmula 1: Stefano Domenicali pide "calma y seguridad"

El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, evitó dar por sentada la cancelación total, pero admitió que la prioridad absoluta es la integridad de los trabajadores y pilotos. "Estamos monitoreando la situación minuto a minuto. No queremos apresurarnos, pero no pondremos a nadie en riesgo", señaló el dirigente a la prensa en el paddock de Shanghái.

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