13 de marzo de 2026 - 12:44

Fórmula 1: Briatore confirmó que Mercedes negocia la compra de un porcentaje de Alpine

FÓRMULA 1. El directivo italiano reveló que Mercedes negocia la compra del 24% de las acciones de la escudería Alpine.

Flavio Briatore confirmó que Mercedes analiza comprar una parte de Alpine

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Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

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F&Oacute;RMULA 1. El directivo italiano revel&oacute; que Mercedes negocia la compra del 24% de las acciones de la escuder&iacute;a, en una operaci&oacute;n millonaria que sacude el paddock.

FÓRMULA 1. El directivo italiano reveló que Mercedes negocia la compra del 24% de las acciones de la escudería, en una operación millonaria que sacude el paddock.

La noticia, que ya era un rumor en el paddock, fue admitida por el italiano en conferencia de prensa. “Sé que es la negociación de Mercedes –no con Toto Wolf, con Mercedes– y veremos”, lanzó dejando en claro que la operación involucra directamente a la marca alemana y no solo a su director.

“Cada día es una situación nueva. En este momento, tenemos tres o cuatro compradores potenciales. Hay algunos candidatos listos para hacer el trato”, explicó, y hasta mencionó al exjefe de Red Bull, Christian Horner, como uno de los interesados.

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