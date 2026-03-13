Fórmula 1: Briatore confirmó que Mercedes negocia la compra de un porcentaje de Alpine

FÓRMULA 1. El directivo italiano reveló que Mercedes negocia la compra del 24% de las acciones de la escudería Alpine.

Fórmula 1: La voz de Flavio Briatore, jefe de equipo de Alpine HDTNaSvbIAIfjYn FÓRMULA 1. El directivo italiano reveló que Mercedes negocia la compra del 24% de las acciones de la escudería, en una operación millonaria que sacude el paddock. Gentileza. La noticia, que ya era un rumor en el paddock, fue admitida por el italiano en conferencia de prensa. “Sé que es la negociación de Mercedes –no con Toto Wolf, con Mercedes– y veremos”, lanzó dejando en claro que la operación involucra directamente a la marca alemana y no solo a su director.

La participación que busca Mercedes pertenece actualmente a Otro Capital, un grupo de inversión que incluye a las estrellas de cine Ryan Reynolds y Rob McElhenney, junto al golfista Rory McIlroy. Este fondo había pagado 233 millones de dólares por esas acciones en 2023, pero el valor de Alpine se disparó y actualmente el equipo está tasado en 3.000 millones de dólares.

“Cada día es una situación nueva. En este momento, tenemos tres o cuatro compradores potenciales. Hay algunos candidatos listos para hacer el trato”, explicó, y hasta mencionó al exjefe de Red Bull, Christian Horner, como uno de los interesados.