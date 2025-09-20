Fórmula 1: "Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar", dijo Colapinto

Franco Colapinto (Alpine) habló luego de su choque en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, donde largará 16°, y aseguró que lo “desconcentró un poco lo de Gasly”.

Fórmula 1: Max Verstappen se quedó con la pole, fue secundado por Carlos Sainz y tercero quedó Liam Lawson

Fórmula 1: Franco Colapinto volvió a chocar en una clasificación y largará 16° en el GP de Azerbaiyán

El circuito callejero de Bakú de Fórmula 1, no está siendo el ideal para Alpine, que tuvo varios problemas para encontrar un buen rendimiento de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de este domingo. Tras un mal viernes, la actuación de Franco Colapinto parecía generar algo de entusiasmo dentro de los fanáticos de la escudería francesa tras culminar en el puesto 15° en el tercer ensayo y con una buena diferencia sobre su compañero Pierre Gasly.

Sin embargo, en la clasificación, aunque nuevamente se ubicó por delante de su coequiper, el piloto tuvo un choque con el muro en su último intento por avanzar a la Q2 y finalmente mañana largará desde la ubicación 16 (Gasly lo hará en la posición 19). Tras el accidente, el oriundo de Pilar pasó por la zona mixta y dejó sus sensaciones en la previa a la carrera en el circuito callejero de Bakú.

“Estoy bien, no me pasó nada”, dijo con el enojo lógico tras lo sucedido. Cuando le preguntaron si se había distraído por la bandera amarilla de su compañero en ese mismo sector , el argentino reconoció: “Sí, no sabía era bandera amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso”.

Colapinto se refirió al momento previo al choque en la curva 4, donde alegó distraerse debido a que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, había tomado una de las vías de escape: “Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso, apenas doblé en la curva el auto se giró de más. No sé qué fue lo que pasó ni entiendo el por qué”.

Y continuó: “Fue muy raro todo. Me da bronca porque venía haciendo una buena vuelta. Hubiese hecho un buen tiempo, teníamos buen ritmo y pasábamos a Q2 seguro”.

Con respecto a este circuito, en el que consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al quedar octavo el año pasado, Colapinto reconoció que “es complicado para nosotros, pero fue una pena no haber completado la clasificación. Quiero entender bien qué fue lo que pasó porque fue raro”.

Por último, adelantó que “hay que enfocarse en lo que viene este domingo y tratar de hacer una buena carrera”.

Luego, dejó una frase contundente: “Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar".

“Hay que seguir mejorando en detalles de algunas áreas que tenemos que progresar como equipo y yo como piloto. Pero hay pasos positivos y de las últimas cuatro clasificaciones, tres estuve muy firme. Dentro de todo lo malo, hay cosas positivas y cuando vengan otros circuitos vamos a estar más adelante”, dijo.

Cortitas desde Bakú

Además de los dos pilotos de Alpine, los otros deportistas que no superaron el primer corte fueron el Sauber de Nico Hulkenberg (17°), el Haas de Esteban Ocon (18°) y el Williams de Alex Albon (20°, tuvo un accidente al inicio de la clasificación).

Colapinto no fue el único que chocó en esta clasificación. Previamente hubo bandera roja por el accidente del tailandés Alaxander Albon (Williams), mientras que después fue el turno del británico Oliver Bearman (Haas), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Esta situación le dio una buena oportunidad al neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), quien obtuvo la pole position y podría descontarles una buena cantidad de puntos a Piastri y al británico Lando Norris (ambos de McLaren), que están por delante suyo en el campeonato.

La carrera del GP de Azerbaiyán, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1, será este domingo a las 8 de la mañana.