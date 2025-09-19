19 de septiembre de 2025 - 10:30

Fórmula 1: Colapinto nuevamente tiene una jornada para el olvido, esta vez en el circuito urbano de Bakú

Sufrió como todo el año la falta de ritmo de su Alpine y no pudo redondear una buena actuación en las prácticas libres 1 y 2 del GP de Fórmula 1 en Azerbaiyán.

Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Franco Colapinto sufrió como todo el año la falta de ritmo de su Alpine y no pudo redondear una buena actuación en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El pilarense terminó 19° en la primera sesión de entrenamientos, mientras que en la segunda finalizó 20°, a casi medio segundo del penúltimo.

¿Qué sigue ahora en Bakú?

La actividad en Azerbaiyán continuará este sábado con la práctica libre 3, que comenzará a las 5:30 de la mañana (hora de Argentina), mientras que la clasificación se llevará a cabo a partir de las 9.

La gran sorpresa del día llegó en la práctica libre 2, donde el británico Lewis Hamilton, quien está teniendo una temporada verdaderamente para el olvido en Ferrari, registró el mejor tiempo al girar en 1:41,293.

El siete veces campeón del mundo fue escoltado por su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, quien terminó a 74 milésimas, mientras que en la tercera y cuarta posición finalizaron los pilotos de Mercedes, el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quedó segundo en la FP1 y 12° en la FP2.

A su vez, su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, se impuso en la primera sesión de entrenamientos, pero en la segunda chocó con una de las paredes del Circuito Callajero de Bakú y quedó 10°

Por último, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), terminó 7° y 6° en las primeras sesiones de este Gran Premio, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto, por su parte, tuvo una actuación para el olvido en esta sesión, ya que registró el peor tiempo e incluso quedó a casi medio segundo del penúltimo, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin).

