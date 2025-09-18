18 de septiembre de 2025 - 08:15

Franco Colapinto correrá en el GP de Azerbaiyán: días, horarios y su mejor resultado en la Fórmula 1

El piloto argentino tendrá una complicada prueba este fin de semana en el circuito callejero de Bakú, donde logró sus primeros puntos en la F1.

Franco Colapinto logró sus primeros puntos en Bakú

Foto:

Por Cristian Reta

Lo cierto es que ahora, en su carrera número 19 en la categoría, el oriundo de Pilar intentará recuperarse después de una carrera para el olvido en Monza, donde terminó en el puesto 17 en el GP de Italia.

Franco Colapinto terminó en el octavo lugar en el circuito de Bakú y Argentina volvió a sumar puntos en la Fórmula 1. / Gentileza.
¿Cómo es el circuito urbano de Bakú?

La de este fin de semana será la 8° edición del Gran Premio de Azerbaiyán en su corta historia en la Fórmula 1. Se trata de un trazado que exige al máximo a pilotos y autos, ya que posee curvas de 90 grados, zonas estrechas como la famosa “del Castillo” y largas rectas en las que se alcanzan velocidades de hasta 360 km/h.

image
La curva del Castillo de Bak&uacute;

Esta pista es reconocida por su dificultad y por los frecuentes incidentes que suelen dejar fuera de carrera a varios pilotos. Además, posee 6 kilómetros de longitud, con dos zonas de DRS y 20 curvas. Además del peligro del circuito por ser un callejero, otra vez las largas rectas serán un nuevo desafío para Alpine.

Así es el circuito urbano de Bakú en el Gran Premio de Azerbaiyán
Recordemos que la vuelta rápida en carrera le pertenece al monegasco Charles Leclerc (2019) con un tiempo de 1:43.009. El año pasado, McLaren celebró en Bakú de la mano de Oscar Piastri.

Días, horarios y televisación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre

  • Práctica Libre 1: 5.30 (Argentina)
  • Práctica Libre 2: 9.00 (Argentina)

Sábado 20 de septiembre

  • Práctica Libre 3: 5.30 (Argentina)
  • Clasificación: 9.00 (Argentina)

Domingo 21 de septiembre

  • Carrera principal a 51 vueltas: 8.00 (Argentina)

Televisación:

  • Disney+
  • Fox Sports (Latinoamérica)
  • F1TV (plataforma)
  • BandSports (Brasil)
  • DAZN (España)
  • ESPN Deportes (Estados Unidos)
  • Sky Italia (Italia)
