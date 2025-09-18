Así es la temible "curva del castillo" de Bakú, el desafío más peligroso que enfrentará Franco Colapinto

Este fin de semana, la F1 regresa a Azerbaiyán, en un circuito urbano rápido y exigente, donde el argentino consiguió sus primeros puntos en la categoría.

Franco Colapinto tendrá la misión de repetir su mejor actuación en la Fórmula 1

Este fin de semana, la Fórmula 1 llega a Bakú para la novena fecha del campeonato 2025. Allí, tanto Franco Colapinto como el resto de los pilotos transitarán por un circuito urbano repleto de curvas técnicas y calles angostas del casco histórico, un desafío que pone a prueba la habilidad, precisión y concentración de los corredores.

Este trazado tiene 6,003 km de extensión y 20 curvas, con sectores donde la velocidad puede superar los 360 km/h, alternando con zonas en las que se requiere una frenada extrema y maniobras de precisión milimétrica. Cada una de las 51 vueltas que se correrán, representa un equilibrio entre agresividad y control.

Primera vuelta cronometrada de Franco pasando por la curva del Castillo



La temida "Curva del Castillo" de Bakú: concentración al límite La curva del castillo, ubicada junto a la histórica fortaleza de Bakú, es el punto más estrecho y peligroso del circuito. Tras una larga recta, los pilotos deben reducir drásticamente la velocidad y encarar el giro con exactitud: un error mínimo puede terminar en un choque contra los muros o pérdida de posiciones cruciales.

Otros sectores destacados del circuito incluyen la recta principal, la cual permite adelantamientos a alta velocidad, pero exige frenos en perfecto estado y máxima estabilidad del monoplaza.

image Luego, aparecen las curvas 1 y 2, que son combinaciones cerradas que marcan la salida y entrada de cada vuelta, decisivas para mantener ritmo y posición. Después, la pista presenta sectores urbanos con calles angostas con bordillos que penalizan cualquier exceso de optimismo.