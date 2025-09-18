Real Madrid niega permiso a Mastantuono, pero enviará cinco jugadores al Mundial Sub-20

El Real Madrid tomó la decisión de no autorizar a Franco Mastantuono a disputar el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con la Selección Argentina. La noticia fue confirmada por medios españoles y argentinos a pocos días del inicio del certamen.
Por decisión del Merengue, Franco Mastantuono no participará del Mundial Sub-20 que se llevará a cabo desde el 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile.
El entrenador del club, Xabi Alonso, dejó clara la postura sobre el mediocampista de 18 años: “Depende de nosotros, se queda con nosotros”, señaló en conferencia de prensa, según ESPN. De esta manera, Mastantuono continuará bajo las órdenes del equipo madrileño y no formará parte del plantel juvenil argentino.
Mientras negó la cesión del juvenil argentino, el Real Madrid sí autorizó a cinco futbolistas de sus inferiores para representar a España en el Mundial Sub-20. Ellos son:
La situación no es exclusiva de Mastantuono, ya que otros clubes europeos también retuvieron a jóvenes figuras argentinas: Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Tomás Pérez (Porto) no recibieron permiso para viajar. En el caso de Valentín Carboni (Genoa), desde la AFA aún esperan una definición, aunque las gestiones no generan optimismo.
Recordemos que el Mundial Sub-20 de este año se llevará a cabo en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Allí los dirigidos por Diego Placente integran el Grupo C y jugarán en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Sus partidos serán:
Hay que decir que el plantel de juveniles se prepara para conseguir la sexta estrella en la categoría (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).