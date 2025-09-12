12 de septiembre de 2025 - 14:12

Fútbol: Xabi Alonso pone en duda la participación de Mastantuono en el Mundial Sub-20

Por reglamento, los clubes no están obligados a ceder juveniles para los Mundiales sub 20.

Xabi Alonso DT del Real Madrid de España

Foto:

Los Andes
Franco Mastantuono jugador de Fútbol de Real Madrid

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Por Gonzalo Tapia
Por Redacción Deportes

El entrenador del Real Madrid de España, Xabi Alonso, se refirió a la posibilidad de que el argentino Franco Mastantuono participe en el Mundial Sub-20 de Fútbol y aseguró que “si depende de nosotros, se queda con nosotros”.

De cara al partido de este sábado ante el Real Sociedad por la cuarta fecha de LaLiga, el joven delantero de 18 años retornó a los entrenamientos con el primer equipo tras su participación en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador y decidió hacer trabajo completo, algo que cayó muy bien en el seno del cuerpo técnico de Alonso.

Justamente, Alonso se expresó acerca de la posibilidad de ceder a Mastantuono al Mundial Sub-20 que iniciará el 28 de septiembre ante Cuba en la ciudad de Valparaíso en Chile. El director técnico fue tajante ante tal posibilidad y aseguró que “si depende de nosotros, se queda con nosotros”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá convencer a cada club que tenga un jugador involucrado para que lo cedan al campeonato ya que, por reglamento, las instituciones no están obligados a ceder futbolistas para el Mundial Sub-20.

Por Redacción Deportes
Por Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia