Kylian Mbappé se cansó del fútbol y lanzó munición gruesa: "En algún momento te hartas"

A pesar de encontrarse en el máximo nivel de competencia, y de ser una figura de talla mundial en uno de los clubes más fuertes del mundo, Real Madrid , y de una selección dos veces consecutivas finalista del Mundial, Francia , Kylian Mbappé se mostró cansado del fútbol .

En recientes declaraciones a la prensa, Mbappé abrió su corazón para dejar entrever que el ambiente del deporte no es agradable. "Soy fatalista sobre el mundo del fútbol pero no sobre la vida. La vida es hermosa. El fútbol es lo que es. Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de 'solo' venir a ver un espectáculo, y no saber lo que pasa detrás de escena ", lanzó al respecto.

Luego, culminó la respuesta con una frase funesta sobre su percepción del fúbol. "Honestamente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría asqueado hace mucho tiempo ", se sinceró, para rematar: "Cuanto más dinero tienes, más problemas tienes. Nunca le aconsejaría a mi hijo involucrarse en el fútbol".

Hace un tiempo, cuando dejó las filas del PSG, el delantero comenzó una disputa legal por su contrato profesional. Lejos de enfriar el tema, Mbappé contestó con firmeza. " Es mi derecho legal, es la ley laboral. La manera en que se llevaron los procedimientos, dio la impresión de que quería hacer daño al PSG. Firmé un contrato de trabajo y solo quería que me pagaran". Al mismo tiempo, aseguró no tener nada en contra de la institución: "No tengo nada en contra del PSG, amo ese club, tengo amigos ahí. Pero es la única manera de obtener lo que me deben", largó.

En ese aspecto, el habilidoso futbolista comentó que todavía tiene amistades en Francia, y que no les desea el mal. "Tengo amigos en el equipo, y quienes me conocen saben que la amistad es importante para mí. No puedes escupir sobre un equipo que tiene a tus amigos ", expresó.

Para Mbappé, el periplo por el PSG llegó a su final, y ahora está cumpliendo un sueño. "Mi historia terminó y me fui sin arrepentimientos. Incluso las cosas que hice mal son parte de mi historia. Cuando jugué ahí, estuvimos muy cerca. No ganamos, y mi tiempo se acabó. El Real Madrid me llamó, siempre fue mi sueño, y pude haber ido antes".

Mbappé se cansó de los mundiales, pero se obsesiona con la final:

Kylian Mbappé brilló en la final del Mundial Qatar 2022 Kylian Mbappé brilló en la final del Mundial Qatar 2022

Mbappé también le dedicó duras palabras a los sacrificios que conlleva participar de un Mundial, y confesó cansarse de las largas concentraciones. "Durante las competiciones internacionales, en algún momento, te hartas. Estás encerrado por alrededor de 60 días", se expidió.

En relación a lo que significa jugar una final de la Copa del Mundo (ganó una en 2018 y perdió la siguiente en 2022), aseguró: "Cuando es la Copa Mundial, nada más importa. Entre la semifinal y la final, el mundo se detiene. Piensas: este es el partido más grande de mi vida, pero no puedo esperar a que termine para saber el resultado y seguir adelante".

Finalmente, se contradijo y dejó sin efecto todo lo dialogado sobre el cansancio para asegurar que no piensa en otra cosa que no sea la final de la cita máxima del fútbol. "Estar cansado no significa que no ames lo que haces. Sigo loco por esto. Sueño con la final de la Copa Mundial el 19 de julio en Estados Unidos mañana, tarde y noche. La fecha está marcada en mi calendario", cerró.