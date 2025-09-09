Victorias de Francia y Portugal, con Cristiano Ronaldo batiendo otro record

Pasó una nueva jornada de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026, con las victorias ajustadas de Francia y Portugal sobre Islandia y Hungría, gracias a sus máximos referentes Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo , que alcanzó otra impactante marca.

La vigencia de Cristiano Ronaldo sigue sorprendiendo , y a sus cuarenta años volvió a ser figura para que su selección alcance una trabajada victoria 3 a 2 ante Hungría, en un choque entretenido y parejo.

Cristiano Ronaldo empató a Carlos “Pescadito” Ruiz , como los máximos anotadores en la historia de las Eliminatorias Mundialistas (39 goles). pic.twitter.com/zpR2ukhLX7

Todo comenzó con sorpresa, debido al gol de Barnabas Vargas para la visita, a los 21 minutos de la primera mitad. La alegría no duró mucho, ya que Bernardo Silva alcanzó el empate en una acción que contó con la participación de Cancelo.

En la segunda mitad llegó lo más destacado. Fue a los 12' del segundo tiempo, cuando Cristiano se hizo cargo de la ejecución de un penal que el árbitro cobró a través del VAR. La conquista le permitió llegar a los 39 goles en Eliminatorias, alcanzando la cifra máxima histórica de Carlos Ruiz (Guatemala) . Atrás quedó Lionel Messi, con 36 tantos.

A cinco minutos del final Varga volvió a convertir y le puso misterio al cierre, pero rápidamente Portugal volvió a ponerse en ventaja con la fórmula Bernardo Silva - João Cancelo , con la asistencia del volante y el festejo del lateral.

Francia dependió de Kylian Mbappé para ganar:

Francia, por su parte, sufrió más de la cuenta pero superó 2 a 1 a Islandia en un choque que tuvo suspenso hasta la culminación. Todo empezó cruzado para los Galos, con el sorpresivo gol de Andri Gudjohnsen.

Sin embargo, la influencia de Kylian Mbappé comenzó a crecer, y cerca del descanso se hizo efectiva en el tanteador con la conversión de un penal que le cometieron a Markus Thuram.

El trámite siguió siendo complicado y parejo en el complemento, y sólo pudo ser quebrado por la estrella del Real Madrid. Fue el propio Kylian el que se vistió de asistidor para que Barcola convierta y le regale la victoria a Francia.