6 de septiembre de 2025 - 16:57

Cristiano Ronaldo más vigente que nunca: doblete para la goleada de Portugal

El atacante aportó un doblete para la victoria de la Selección de Portugal en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo anotó un doblete para Portugal

Cristiano Ronaldo anotó un doblete para Portugal

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Con un show de Cristiano Ronaldo, que gritó por duplicado y sigue siendo el emblema de su selección, Portugal aplastó 5-0 a Armenia por las Eliminatorias UEFA para el Mundial de 2026. Inglaterra también ganó, y ambos lideran sus respectivos grupos.

Leé además

Lautaro Martínez, figura del Inter, considerado como uno de los mejores delanteros del mundo. 

Lautaro Martínez reconoció sentirse infravalorado: "Quizás sea cuestión de imagen, de marketing"

Por Redacción Deportes
Fórmula 1. El piloto pilarense Franco Colapinto 

Fórmula 1: Franco Colapinto, sobre su clasificación en Monza "Me va a dar una décima extra"

Por Gonzalo Tapia

Show de Cristiano Ronaldo para el triunfo de Portugal:

Embed

Durante el transcurso del primer tiempo, Portugal desplegó una estrategia ofensiva que complicó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas que generaron diversas chances claras de gol.

La primera parte finalizó con un contundente 3-0 en el marcador, esta ecuación llegó por las definiciones precisas de João Félix, Cristiano Ronaldo y João Cancelo, quienes aprovecharon la ventaja y adelantaron a su equipo.

En el complemento, el conjunto de camiseta blanca regresó al terreno de juego con la misma intención y sumó dos tantos más que amplió la goleada sobre Armenia.

En el primer minuto, Ronaldo aprovechó una falla en un despeje rival y ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Henri Avagyan. Con este gol, el Bicho selló su doblete. Más tarde, João Félix concretó su segundo tanto y selló el contundente 5-0 en el marcador del Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Inglaterra derrotó 2-0 a Andorra y se quedó con la punta del Grupo K:

Embed

Los goles de Los Tres Leones fueron realizados por el marcador central Christian García González (en contra) y el mediocampista defensivo Declan Rice.

En el minuto 25 del primer tiempo, Inglaterra abrió el marcador. El defensor central Christian García González intentó rechazar un centro al medio del área chica, pero desvió la trayectoria de la pelota y la envió al fondo de su propio arco.

A los 22 minutos del segundo tiempo, el elenco inglés amplió su ventaja y selló el triunfo. El lateral Reece James realizó el centro preciso que terminó en el cabezazo de Declan Rice.

Por otro lado, Serbia venció 1-0 a Letonia y se quedó con el segundo lugar del Grupo K. El único tanto del partido llegó de la mano del centro delantero Dušan Vlahovi, quien milita en la Juventus.

En el minuto 12 del primer tiempo, Sebia selló su triunfo. Vlahovi realizó una jugada individual que finalizó con una definición potente que descolocó al arquero Krišjnis Zviedris.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fórmula 1. Franco Colapinto que saldrá a la pista en el lugar 18° en el GP de Italia, que se corre en Monza este domingo

Fórmula 1: La Pole fue para Max Verstappen y Franco Colapinto largará en el lugar 17°

Por Gonzalo Tapia
Valentín Perrone estará en el GP de Moto 3 en Cataluña

MotoGP: Valentín Perrone no pudo redondear una buena clasificación y largará 15°

Por Gonzalo Tapia
Moto GP. El español Marc Márquez ganó la sprint del Gran Premio de Cataluña

MotoGP: Marc Márquez aprovechó la caída de su hermano Alex y ganó la carrera sprint del GP de Cataluña

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto sale a bajar sus tiempos y mejorara sus performances anteriores

Fórmula 1: Este domingo Franco Colapinto largará en la posición 18° y la pole la liderará Max Verstappen

Por Gonzalo Tapia