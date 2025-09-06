Turismo Nacional: Tomás Vitar y un final amargo tras una carrera impecable

El piloto mendocino, Tomy Vitar lideró toda la competencia en Clase 2 como invitado de Gonzalo Antolín, pero a metros del final, un toque de Josito Di Palma lo privó del triunfo en el Autódromo de Buenos Aires.

Tomy tuvo que conformarse con un amargo segundo puesto, tras liderar la carrera de punta a punta y, en el sprint final, Di Palma le arruinó el festejo.

Era suya. Tomás Vitar había hecho todo bien. El joven mendocino, invitado de Gonzalo Antolín en la “Carrera de los 200 Pilotos” del Turismo Nacional Clase 2, lideró de punta a casi punta en el circuito Nº 8 del autódromo de Buenos Aires. Pero en la última curva, literalmente a metros de la bandera a cuadros, fue embestido por Josito Di Palma y se quedó sin un triunfo que parecía asegurado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensatn/status/1964424763297714343?t=7o3JWi2qXLoXpLD_oWF5Qg&s=08&partner=&hide_thread=false Frenética última vuelta en la final de Invitados de la Clase 2#TN200Pilotos pic.twitter.com/EjyW8bZrOB — TN (@prensatn) September 6, 2025 La escena fue tan dramática como frustrante. Tomy Vitar comandaba con solidez el pelotón luego de una largada impecable y una conducción sin fisuras. Di Palma, invitado de Iñaki Beitía, lo perseguía de cerca en una lucha intensa pero limpia… hasta el último giro. En la horquilla, el arrecifeño intentó el sobrepaso por adentro, pisó el pasto en la banquina interna, perdió el control del Toyota Yaris y chocó al Peugeot 208 del mendocino, que salió despedido de la trayectoria ideal.

image Tomy Vitar y Gonzalo Antolín Gentileza. La situación fue aprovechada por el uruguayo Facundo Ferra (Toyota Etios), invitado de Joaquín Cafaro, que venía tercero pero con ritmo constante. Sin dudarlo, esquivó a los protagonistas del toque y cruzó la meta primero, con una ventaja mínima de 0s389 sobre Vitar, que logró recuperar la marcha rápidamente y conservar el segundo lugar. Di Palma, consciente del error, levantó en los metros finales para permitir que el mendocino recupere la posición, y finalizó tercero.

Tomy Vitar El piloto mendocino lideró de punta a punta la carrera de los invitados con el auto de Gonzalo Antolín. @prensatn “No hay mucho que decir… hicimos todo para ganar, pero a veces pasan estas cosas. Me voy con bronca pero también orgulloso del trabajo que hicimos”, se limitó a decir Tomy Vitar, con visible decepción pero profesionalismo, tras bajarse del auto.

Ferra, por su parte, celebró en su segunda participación en la categoría, destacando la estrategia y el trabajo en equipo: “Me dieron un auto buenísimo. Sabía que en la última vuelta podía pasar algo entre los de adelante y estuve atento. Aprovechamos el momento justo”.