El piloto argentino finalizó en el mismo puesto en el que largó con su Alpine. Sin ritmo competitivo, expresó sentirse “muy solo” durante la carrera del Gran Premio de Italia.

Verstappen ganó el GP de Monza y Colapinto volvió a sufrir: terminó 17° y se mostró frustrado.

El argentino Franco Colapinto tuvo otro fin de semana complicado en la Fórmula 1 y cerró el Gran Premio de Italia en Monza en el puesto 17, sin poder encontrar ritmo ni protagonismo con su Alpine.

El pilarense había largado desde el mismo lugar de la grilla, por delante de su compañero Pierre Gasly, pero tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin) llegó a ocupar la última posición en pista. Solo pudo superar al canadiense Lance Stroll (Aston Martin), y estaba en el puesto 16, pero en la vuelta de la carrera el equipo le pidió que haga swap con Gasly que lo tenía detrás.

Colapinto inició con neumáticos medios, los cuales los mantuvo durante 33 vueltas, antes de cambiar al compuesto duro. El auto con motor Renault lo condicionó desde el principio y nunca tuvo ritmo. Durante la carrera incluso reportó un calambre.

En declaraciones tras la competencia, no ocultó su descontento: “La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca. No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”. Y al ser consultado sobre un intercambio de posiciones con Gasly hacia el final, respondió con frustración: “Sí… no sé, no sé, no sé”.

Embed "MUY LARGA, MUY DURA PARA NOSOTROS. MUY SOLO TODA LA CARRERA"



La frustración de Franco Colapinto por la carrera en Monza



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hbFyjeNIPj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2025 Verstappen, amo y señor en Monza En lo más alto, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó de punta a punta tras un inicio con tensión en la primera chicana, donde cedió momentáneamente la punta a Lando Norris (McLaren) para evitar sanciones. Luego recuperó el liderazgo y nunca más lo soltó.