Fórmula 1: La Pole fue para Max Verstappen y Franco Colapinto largará en el lugar 17°

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará este domingo en el puesto 17° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 , que se disputa en el trazado ubicado en Monza. La carrera del GP de Italia será a las 10 de la mañana.

De todos modos, una circunstancia le permitió avanzar un puesto en la grilla: el piloto de RB, Isack Hadjar —que venía de conseguir su primer podio y había clasificado 16°— deberá partir desde el pit lane tras reemplazar la unidad de potencia de su monoplaza.

La pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien hizo una impresionante vuelta de 1:18,792. Esto le permitió dejar en la segunda y tercera posición a los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Un poco más atrás, la cuarta posición, quedó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Así largan este domingo en el GP de Italia en Monza

¿Cómo estuvo Franco Colapinto?

Franco Colapinto registró una vuelta rápida de 1:19,992, terminando incluso por encima de su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, pero no le alcanzó ya que quedó a 155 milésimas de la clasificación a Q2.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) ya disputa la práctica libre 2 del Gran Premio de Italia, correspondiente a las decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1.

El argentino venía de protagonizar un muy buen 14° puesto en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del Autódromo Nacional de Monza.

La decimoctava posición en clasificación es la misma que consiguió el año pasado en este mismo circuito, donde se dio su debut en la Fórmula 1. En aquella carrera, Colapinto tuvo una sólida actuación y finalizó 12°.

Así largarán en el GP de Italia

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- George Russell (Mercedes)

6- Kimi Antonelli (Mercedes)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Fernando Alonso (Aston Martin)

9- Yuki Tsunoda (Red Bull)

10- Lewis Hamilton (Ferrari)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Nico Hulkenberg (Sauber)

13- Carlos Sainz Jr. (Williams)

14- Alexander Albon (Williams)

15- Esteban Ocon (Esteban Ocon)

16- Lance Stroll (Aston Martin)

17- Franco Colapinto (Alpine)

18- Pierre Gasly (Alpine)

19- Liam Lawson (Racing Bulls)

Pit lane-Isack Hadjar (Racing Bulls)