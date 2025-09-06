Fórmula 1: Este domingo Franco Colapinto largará en la posición 18° y la pole la liderará Max Verstappen

Fórmula 1: Colapinto terminó último en la práctica libre 2, donde el más rápido fue Lando Norris

12. 04 ¡Final de la Q3! Max Verstappen voló en el cierre de la qualy, giró en 1:18.792 y se quedó con la pole position relegando a los dos McLaren y las dos Ferraris. El de Red Bull aventajó por 0.077 a Lando Norris (1:18.896) y por 0.113 a Oscar Piastri (1:18.982). Lewis Hamilton clasificó quinto, pero deberá largar décimo por la sanción que arrastra desde el GP de Países Bajos.

Fórmula 1. El piloto de los Países Bajos: Max Verstappen se quedó con la Pole del GP de Monza en Italia

11. 59 Pole para Verstappen, además con récord de vuelta incluido. Marcó 1m18s792, 0.077 segundos más rápido que Norris.

“Sí, muchachos, sí. Es increíble”, celebró. “Tranquilos, está todo bien”.

Piastri quedó a una décima de su compañero, como durante toda la jornada.

11. 57 ¡Verstappen supera a Norris y se queda con la pole! El neerlandés se pone 0.077 segundos por delante, mientras Piastri sube al tercer lugar pese a un error. Leclerc no logra estar a la altura de los dos primeros y queda cuarto. Hamilton aparece quinto.

11. 56 ¡Verstappen se queda con la pole provisoria! El lamento de los Tifosi se hace sentir: Verstappen superó a su ídolo Leclerc. Tremenda vuelta del neerlandés, rapidísima, con un tiempo de 1m18s923, apenas 0.084 segundos más veloz que el de Ferrari.

Piastri se mantiene tercero, pero Norris cae al séptimo puesto: fue superado por Bortoleto, que giró con neumáticos usados.

11. 55 Llegan los primeros tiempos. Todas las miradas están puestas en Leclerc. El piloto de Ferrari vuela, marca sectores púrpura y sí: se pone primero. Le saca 0.049 segundos a Piastri, mientras Hamilton se ubica tercero. Norris apenas queda cuarto: salir solo, sin rebufo, no lo favorece.

11. 53 Salen casi todos para las primeras vueltas. Todos en pista menos Bortoleto y Verstappen. Antonelli, Alonso y Tsunoda van con blandos usados. Ahora se suman los dos que faltaban: Bortoleto también con gomas usadas y Verstappen con neumáticos C5 nuevos.

Llegó el mejor momento del día: a luchar por la pole. Arrancó la Q3. Son 12 minutos para que los diez mejores pilotos busquen el tiempo más rápido de la clasificación.

11. 51 ¡Arranca la Q3! Max Verstappen de Red Bull, Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, Oscar Piastri de McLaren, George Russell de Mercedes, Lando Norris de McLaren, Charles Leclerc de Ferrari, Gabriel Bortoleto de Sauber, Fernando Alonso de Aston Martin, Lewis Hamilton de Ferrari y Yuki Tsunoda de Red Bull pelearán por la pole.

11. 48 Norris avanzó a Q3 en el quinto lugar, Verstappen fue el mejor y Bortoleto volvió a sorprender. El neerlandés se lo aseguró con el registro marcado de 1m19s140, 105 milésimas más rápido que Antonelli. Leclerc quedó sexto con la mejor Ferrri. Piastri apenas fue tercero.

Los eliminados de la Q2

11 - Oliver Bearman (Haas)

12 - Nico Hulkenberg (Sauber)

13 - Carlos Sainz (Williams)

14 - Alex Albon (Williams)

15 - Esteban Ocon (Haas)

11. 46 ¡Termino la Q 2! ¡Final de la Q2! Esteban Ocon de Haas (15°), Alex Albon de Williams (14°), Carlos Sainz de Williams (13°), Nico Hülkenberg de Sauber (12°) y Ollie Bearman de Haas (11°) son los cinco eliminados.

11. 45 Gran vuelta de Antonelli, el piloto que más confianza necesita en Monza. El italiano subió al segundo puesto, a 105 milésimas de Verstappen. La pista mejoró.

11. 40 Lando Norris asegura el pase: 7° . El inglés consigue el tiempo con la pista vacía. El resto iniciará en breve y él tendrá seguramente una chance más.

11. 39 Oscar Piastri, tercero: no es el mejor día del líder. El puntero del Mundial no encuentra el ritmo en Monza. Está a 151 milésimas de Verstappen, mientras que Lando Norris volvió a los boxes por pedido de su equipo y es el único de los 15 pilotos que aún no tiene un giro cronometrado.

11. 32 Verstappen, el mejor a la espera de los McLaren. Con un tiempo de 1m19s140, el neerlandés se pone primero, 147 milésimas más rápido que George Russell, que había sido el más veloz de la Q1.

11. 31 Sainz y Albon ponen adelante a Williams. El español le gana al tailandés en la batalla interna en el primer intento de la Q2: 1m20s239 vs 1m21s420.

11. 29 ¡Arranca la Q2 en Monza! Los 15 pilotos tendrán 15 minutos para evitar quedar entre los cinco eliminados.

Franco Colapinto largará desde la 18° posición este domingo la carrera del Gran Premio de Italia, fecha 16 del Mundial de la Fórmula 1.

En el segundo día de acción en Monza, la primera jornada completa para el argentino en Alpine, luego de que tuviera que cederle su auto al estonio Paul Aron en la FP1, lo que acortó su programa de trabajo a los 60 minutos de la FP2.

Con los datos recabados, el argentino fue 14° en la FP3, a más de dos décimas de su compañero, Pierre Gasly. Se mantuvo más rápido que su compañero de equipo en la clasificación pero no logró acceder a la Q2. McLaren se mantiene como favorito aunque Ferrari intentará darle una alegría a los tifosi. Las acciones seguilas por Disney+, la app F1TV y el minuto a minuto de Los Andes.com.ar

Franco Colapinto en monza

Los eliminados de la Q1

16 - Isack Hadjar (Racing Bulls)

17 - Lance Stroll (Aston Martin)

18 - Franco Colapinto (Alpine)

19 - Pierre Gasly (Alpine)

20 - Liam Lawson (Racing Bulls)

Russell, la sorpresa de la Q1

El inglés terminó primero con el Mercedes, delante de Max Verstappen. Los McLaren se guardaron material para el resto de la qualy: Norris quedó tercero y Piastri décimo. Solo hubo 865 milésimas de diferencia entre el primero y el último.

¡Final de la Q1! Liam Lawson de Racing Bulls (20°), Pierre Gasly de Alpine (19°), Franco Colapinto de Alpine (18°), Lance Stroll de Aston Martin (17°) e Isack Hadjar de Racing Bulls (16°) son los cinco eliminados.

Franco Colapinto mejora sus tiempos y marca su mejor registro personal del fin de semana, pero no le alcanzará. Giró en 1:19.992 y se ubicó 18°. Superó a su compañero Pierre Gasly, que tuvo una vuelta de 1:20.103, y quedó 0.111 por detrás del argentino. Eliminados los dos Alpine en Q1 solo por delante de Liam Lawson.

El corredor argentino de 22 años quedó a 0.111 del tiempo de corte que marcó Alex Albon, que con Williams avanzó a Q2 como 15° registro tras girar en 1:19.837

11. 25 Franco Colapinto mejoró, pero no le alcanza: quedó 16° 1m19s992 es el registro del argentino; aún así, más rápido que Gasly: 1m20s103.

11. 13 Se viene el último intento de la Q1: Franco Colapinto (18°) y Pierre Gasly (16°) deberán mejorar sus tiempos para pelear por la Q2. Isack Hadjar, 15° registro, tiene el tiempo actual de corte con 1:20.126

11. 12 ¡Últimos cinco minutos de la Q1! Entre el líder George Russell (1:19.414) y el último Liam Lawson (1:20.279) hay apenas 0.865 de distancia. Vibrante cierre de la etapa inicial de la qualy.

11. 11 ¡George Russell pone la vara más rápida! El de Mercedes giró en 1:19.414 para saltar a lo más alto

11. 10 Nuevo intento de Pierre Gasly que mejora su tiempo para saltar al 14° lugar con 1:20.138. Franco Colapinto también mejora lo suyo y queda detrás del francés con 1:20.181, a 0.043.

11. 08 Tras el primer intento de la mayoría de los pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly sólo giraron más rápido que Esteban Ocon, Lance Stroll y Ollie Bearman. Los Mclaren están al tope del listado con Lando Norris (1:19.611) y Oscar Piastri (1:19.711)

11. 06 Las Ferraris saltan al liderazgo con Charles Leclerc (1:19.801) y Lewis Hamilton (1:19.906)

11. 04 Franco Colapinto supera por poco lo hecho por Pierre Gasly (0.040) y marca 1:20.670 en su primer intento. Nico Hülkenberg frenó el cronómetro en 1:19.950

11. 03 Primeros registros de la qualy: Pierre Gasly giró en 1:20.710 y el brasileño Gabriel Bortoleto en 1:20.349

11. 00 ¡Luz verde! Ya está en marcha la clasificación en Monza.

¡Se viene la clasificación del Gran Premio de Italia! Los 20 pilotos tendrán 18 minutos para girar en el circuito de Monza para evitar quedar eliminados entre los cinco peores tiempos.

