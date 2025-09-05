Formula 1: Termina el ensayo 2 de Monza con Franco Colapinto en el lugar 20°

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputó la práctica libre 2 del Gran Premio de Italia, correspondiente a las decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1 y finalizó en el puesto 20°.

Fórmula 1: Dominio de Ferrari en la primera práctica libre del GP de Italia

Fórmula 1: Colapinto terminó último en la práctica libre 2, donde el más rápido fue Lando Norris

Colapinto dará sus primeros giros en el Autódromo Internacional de Monza, también conocido como el “Templo de la velocidad”, ya que en la primera práctica libre fue reemplazado por el estonio Paul Aron.

Tras ceder su Alpine en el primer entrenamiento, el argentino sumó sus primeros kilómetros en la FP2 con un registro que lo ubicó al fondo del listado

La jornada de práctica tuvo a Lewis Hamilton como el más veloz de la FP1 con 1:20.117 seguido por su compañero de Ferrari Charles Leclerc . La segunda tanda la dominó Lando Norris ( 1:19.878 ), pero con un registro que lo dejó apenas 0.083 por delante de Leclerc .

Sacando el tiempo de Andrea Kimi Antonelli , quien quedó 19° tras girar tan solo en los primeros diez minutos por el accidente que protagonizó, los Alpine quedaron en el fondo de la grilla en todo el día. Franco Colapinto se ubicó 20° con un tiempo de 1:21.564 obtenido a lo largo de 30 giros y Pierre Gasly apareció 0.462 por delante del argentino ( 1:21.102 ), pero la referencia del caso es que el francés quedó 0.291 por detrás del 17° tiempo que firmó Liam Lawson y a 1.224 de la vuelta más rápida de la jornada que marcó Norris .

La primera parte de la actividad para la escudería de Enstone tampoco fue esperanzadora: Paul Aron, rookie que reemplazó a Colapinto, se posicionó 20° con 1:22.153 como mejor tiempo que lo dejó a 0.500 de un Pierre Gasly que se ubicó 18° (1:21.653).

Este sábado desde las 7.30 de la mañana (hora Argentina) se realizará la última práctica libre antes de la clasificación (11 de la mañana) que ordenará la grilla de la carrera principal a 53 vueltas que se llevará a cabo el domingo desde las 10 de la mañana.

¡Final de la práctica libre 2! Lando Norris marcó el tiempo más veloz con 1:19.878, apenas 0.083 más rápido que Charles Leclerc. Los Alpine de Franco Colapinto (20° con 1:21.564) y Pierre Gasly (18° con 1:21.102) quedaron en el fondo de los registros.

13.02 Bandera a cuadros para Colapinto. El argentino recibe la bandera a cuadros, que marca el final de la segunda práctica en Monza. Tiene algunas vueltas con buen ritmo y tanque lleno, pero no puede evitar salir del último puesto en la grilla. Además, terminó a cuatro décimas de distancia de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

13. 00 Norris va por la revancha. Después del sinsabor de la semana pasada en Países Bajos, Lando Norris (McLaren) busca redimirse en Monza. Concluyó en el sexto puesto la primera tanda de prácticas y ahora, en la segunda, lidera con 83 milésimas de ventaja sobre Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz (Williams).

12. 46 Buena vuelta de Charles Leclerc para quedar a 0.083 del tiempo de la cima de Lando Norris: el de Ferrari aparece segundo con 1:19.961.

12. 41 Con 20 minutos por delante, Franco Colapinto vuelve a salir a pista tras cargar combustible con neumáticos medios. Los Alpine están en el fondo de la grilla con el argentino ubicado 20° (1:21.564) y Pierre Gasly en el 18° lugar (1:21.102) con Andrea Kimi Antonelli en el medio de ambos, tras el abandono que protagonizó el italiano en el inicio de la sesión.

12. 38 Mejora los tiempos personales Pierre Gasly para figurar 15° puesto con 1:21.102, que lo pone 0.462 por delante de Colapinto

12. 32 Lando Norris gira con 1:19.878 para colocarse como el más veloz de la FP2 con su McLaren en la primera media hora.

12. 29 Pierre Gasly gira en 1:21.326 y salta al 12° puesto, con 0.238 mejor que el tiempo de Colapinto.

12. 27 Primera vuelta de Franco Colapinto con neumáticos rojos y marca 1:21.564 para quedar 17° momentáneamente. El tiempo más rápido de Alpine en la FP1 había sido de Pierre Gasly 1:21.653

12. 25 ¡Sorprende Carlos Sainz! El español de Williams sube a lo más alto de los registros con 1:20.583

12. 24 Franco Colapinto consigue otra mejora en sus registros con 1:22.953 que lo deja 19° justo detrás de Pierre Gasly (1:22.254)

12. 20 ¡Max Verstappen pone el mejor tiempo! El de Red Bull giró en 1:20.710 y lidera la sesión

Max verstappen

12. 14 ¡Luz verde! Se reinicia la actividad en Monza con 46 minutos por delante. Lando Norris tiene el tiempo más veloz con 1:21.012 hasta acá

12. 10 ¡Bandera roja! Andrea Kimi Antonelli salió de pista, quedó estancado con su Mercedes en la grava y no podrá continuar. Quedan 50 minutos de sesión por delante, pero se detendrá la actividad.

12. 09 ¡Salida de pista de Pierre Gasly! El piloto de Alpine pasó por la grava, pero pudo continuar en pista.

12. 07 Franco Colapinto mejora su tiempo con 1:23.409. Oscar Piastri es el más veloz hasta el momento con 1:21.212

12. 04 El primer tiempo de Franco Colapinto es de 1:24.322

12. 04 PRIMEROS REGISTROS

Gabriel Bortoleto de Sauber - 1:21.683

George Russell de Mercedes - 1:21.735

Oscar Piastri de McLaren - 1:21.896

12. 00 ¡Luz verde! Está en marcha la práctica libre 2 del Gran Premio de Italia