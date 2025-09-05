Fórmula 1: Terminó el primer ensayo del GP de Italia en Monza y las Ferraris marcaron el ritmo

Fórmula 1: Comienza la acción en el GP de Italia, donde Franco Colapinto buscará sus primeros puntos del año

Fórmula 1: Dominio de Ferrari en la primera práctica libre del GP de Italia

Carrera principal a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma)

¡Final de la práctica libre 1 en Monza! Las Ferraris marcaron el ritmo de la jornada con Lewis Hamilton (1:20.117) como el más veloz justo por delante de su compañero Charles Leclerc (1:20.286).

Franco Colapinto no corrió en este primer entrenamiento ya que cedió su A525 al reserva Paul Aron tal cual marcan las reglamentaciones. El estonio, que sufrió un trompo cuando promediaba la tanda, sumó 21 giros y logró el 20° tiempo tras marcar 1:22.153, que lo posicionó a 0.500 de un Pierre Gasly que se ubicó 18° (1:21.653) solo por delante de Aron y Ollie Bearman de Haas (1:22.058).

9.30 ¡Virtual Safety Car! George Russell avisa que su motor perdió potencia, se queda parado en la pista y los últimos segundos de la sesión terminarán sin competencia.

9. 26 ¡Arriba Lewis Hamilton! El británico marca el mejor registro de la FP1 con su Ferrari cuando restan cuatro minutos: firmó 1:20.117 para aparecer por delante de Charles Leclerc (1:20.286).

monza trazado El mítico circuito de Monza en Italia, donde se disputa la 16° fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Internet

9. 23 Gran tiempo de Carlos Sainz en un buen arranque de los Williams: el español registró 1:20.650 y figura segundo.

9. 21 Pierre Gasly mejora sus propios tiempos para ubicarse 17° con 1:21.792, 0.407 mejor que el tiempo de Paul Aron hasta ahora.

9. 20 ¡Charles Leclerc marca el mejor registro! El de Ferrari giró en 1:20.286 para marcar la vuelta más veloz de la FP1 con 11 minutos por delante

9. 15 ¡Se reinicia la actividad en Monza! Limpiaron la pista y los autos comienzan a salir nuevamente con 16 minutos por delante.

9. 08 ¡Bandera roja! Con 24 minutos por delante, la actividad se detiene por unos momentos por la gran cantidad de grava que quedó en la pista.

9. 05 El rookie Alex Dunne mejora su registro en el McLaren y salta hasta el 15° lugar con un tiempo de 1:21.606. Los Alpine figuran 18° (Pierre Gasly, con 1:22.210) y 20° (Paul Aron 1:22.565)

¡Trompo de Paul Aron! El estonio reserva de Alpine que comanda el coche de Franco Colapinto perdió el control en Monza, salió fuera de los límites de pista aunque no habría generado mayores problemas sobre el monoplaza. “Todo bien, toqué la grava en la entrada”, aclaró.

8. 52 El más veloz de estos primeros 20 minutos: Max Verstappen giró en 1:20.751

8. 50 Pierre Gasly mejora su registro del día y marca la mejor vuelta de los Alpine hasta el momento en esta FP1: giró en 1:22.317, para ubicarse a 0.248 de Paul Aron, aunque figura 17° en el clasificador general.

8. 47 Paul Aron, reserva de Alpine que comanda el coche de Franco Colapinto, figura 15° con un registro de 1:22.565. Está justo por delante de Alex Dunne (rookie de McLaren que lidera el coche de Oscar Piastri), quien giró en 1:22.913. Pierre Gasly por ahora marcó 1:23.021 y está anteúltimo.

8. 45 Max Verstappen marca el tiempo más veloz en este primer cuarto de hora de la FP1 con un giro de 1:21.166

Primeros registros en la FP1 con Pierre Gasly ubicado en el 12° lugar con un giro de 1:23.021 y el reserva Paul Aron por delante con 1:22.935. Alex Dunne aparece 14° con 1:23.328 en el McLaren de Piastri. Lando Norris está segundo con 1:21.513, detrás de Alex Albon (1:21.479).

08. 30 ¡Luz verde! Arrancó la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia en Monza