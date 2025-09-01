Sin descanso para Franco Colapinto: cuándo será su próxima carrera y las claves del circuito de Monza

Tras lograr su mejor resultado en la temporada, el piloto de Alpine volverá a acelerar en el histórico circuito de Monza, donde debutó en F1 el año pasado.

Franco Colapinto vivió un fin de semana prometedor en el Gran Premio de los Países Bajos, donde finalizó en un destacado 11° lugar, su mejor resultado hasta el momento en esta temporada. Pese a ello, el argentino se mostró disconforme con el trabajo de Alpine y tendrá una nueva oportunidad, esta vez en el legendario circuito de Monza, Italia.

El destacado y sólido rendimiento de Colapinto no solo generó entusiasmo entre sus seguidores, sino también en su entorno más cercano. El piloto, por su parte, se mostró con confianza y determinación, enfocando ya su energía en el siguiente desafío en una pista que ya conoce, debido a que fue allí donde debutó en F1 el año pasado.

On this day in 2024, Franco stepped into the FW46 for his Formula 1 debut in Monza, finishing P12 pic.twitter.com/LYpx2yAHbd — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) September 1, 2025 El calendario de la Fórmula 1 no da respiro El GP de Países Bajos, decimoquinta fecha del Mundial 2025, dejó paso inmediato al Gran Premio de Italia, que se disputará en Monza entre el 5 y 7 de septiembre. La actividad comenzará el viernes con las prácticas libres, seguirá con la clasificación el sábado y concluirá el domingo con la carrera principal.

Lo cierto es que este es un circuito cargado de historia y representa un escenario especial para Colapinto. Allí hizo su estreno en la Fórmula 1 durante 2024, con el equipo Williams, logrando un 12° puesto en su debut. Ahora, de la mano de Alpine, regresará a ese trazado histórico con más experiencia y ambición. Lo cierto es que, en esta temporada agotadora, Monza marca un hito en la recta final del año.

image Así es circuito de Monza, el próximo desafío de Franco Colapinto Primera carrera: 1950

N° de vueltas: 53

Longitud del circuito: 5.793km

Distancia de carrera: 306.72km

Vuelta rápida: Rubens Barrichello (1:21.046)