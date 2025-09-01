1 de septiembre de 2025 - 13:25

Sin descanso para Franco Colapinto: cuándo será su próxima carrera y las claves del circuito de Monza

Tras lograr su mejor resultado en la temporada, el piloto de Alpine volverá a acelerar en el histórico circuito de Monza, donde debutó en F1 el año pasado.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

El destacado y sólido rendimiento de Colapinto no solo generó entusiasmo entre sus seguidores, sino también en su entorno más cercano. El piloto, por su parte, se mostró con confianza y determinación, enfocando ya su energía en el siguiente desafío en una pista que ya conoce, debido a que fue allí donde debutó en F1 el año pasado.

El calendario de la Fórmula 1 no da respiro

El GP de Países Bajos, decimoquinta fecha del Mundial 2025, dejó paso inmediato al Gran Premio de Italia, que se disputará en Monza entre el 5 y 7 de septiembre. La actividad comenzará el viernes con las prácticas libres, seguirá con la clasificación el sábado y concluirá el domingo con la carrera principal.

Lo cierto es que este es un circuito cargado de historia y representa un escenario especial para Colapinto. Allí hizo su estreno en la Fórmula 1 durante 2024, con el equipo Williams, logrando un 12° puesto en su debut. Ahora, de la mano de Alpine, regresará a ese trazado histórico con más experiencia y ambición. Lo cierto es que, en esta temporada agotadora, Monza marca un hito en la recta final del año.

Así es circuito de Monza, el próximo desafío de Franco Colapinto

  • Primera carrera: 1950
  • N° de vueltas: 53
  • Longitud del circuito: 5.793km
  • Distancia de carrera: 306.72km
  • Vuelta rápida: Rubens Barrichello (1:21.046)
El cronograma completo del Gran Premio de Italia

Viernes 5 de septiembre

  • 8.30 Práctica Libre 1
  • 12 Práctica Libre 2

Sábado 6 de septiembre

  • 7.30 Práctica Libre 3
  • 11 Clasificación

Domingo 7 de septiembre

  • 10 Carrera
