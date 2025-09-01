Sin descanso para Franco Colapinto: cuándo será su próxima carrera y las claves del circuito de Monza

Franco Colapinto vivió un fin de semana prometedor en el Gran Premio de los Países Bajos, donde finalizó en un destacado 11° lugar, su mejor resultado hasta el momento en esta temporada. Pese a ello, el argentino se mostró disconforme con el trabajo de Alpine y tendrá una nueva oportunidad, esta vez en el legendario circuito de Monza, Italia.
El destacado y sólido rendimiento de Colapinto no solo generó entusiasmo entre sus seguidores, sino también en su entorno más cercano. El piloto, por su parte, se mostró con confianza y determinación, enfocando ya su energía en el siguiente desafío en una pista que ya conoce, debido a que fue allí donde debutó en F1 el año pasado.
El calendario de la Fórmula 1 no da respiro
El GP de Países Bajos, decimoquinta fecha del Mundial 2025, dejó paso inmediato al Gran Premio de Italia, que se disputará en Monza entre el 5 y 7 de septiembre. La actividad comenzará el viernes con las prácticas libres, seguirá con la clasificación el sábado y concluirá el domingo con la carrera principal.
Lo cierto es que este es un circuito cargado de historia y representa un escenario especial para Colapinto. Allí hizo su estreno en la Fórmula 1 durante 2024, con el equipo Williams, logrando un 12° puesto en su debut. Ahora, de la mano de Alpine, regresará a ese trazado histórico con más experiencia y ambición. Lo cierto es que, en esta temporada agotadora, Monza marca un hito en la recta final del año.