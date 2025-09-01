El Inter Miami protagonizó un escándalo: Luis Suárez escupió a un ayudante y Messi se cruzó con un argentino

La definición de la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders terminó envuelta en polémica, cuando el equipo de Florida cayó 3 a 0.

El Inter Miami protagonizó un bochornoso espectáculo en la final de la Leagues Cup

Seattle Sounders venció 3 a 0 a Inter Miami y se consagró campeón de la Leagues Cup, pero la final disputada el domingo por la noche quedó marcada por los incidentes. Lo cierto es que la tensión se desató tras el pitazo final, con escenas de empujones, discusiones y hasta un escupitajo que generó indignación entre los presentes.

El escupitajo de Luis Suáreza un ayudante de Seattle Sounders Uno de los momentos más controvertidos de la noche tuvo como protagonista a Luis Suárez, quien, en medio de los forcejeos, escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders.

Esta acción fue registrada por las cámaras y provocó repudio inmediato, ya que derivó en un tumulto que obligó a la intervención de árbitros y asistentes. Mientras tanto, Messi observaba la situación, totalmente alejado del conflicto.

Embed Duele ver así a una leyenda del fútbol como Luis Suarez. pic.twitter.com/D33BWHX7jg — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 1, 2025 Pero la tensión alcanzó a otros jugadores de Inter Miami, como Baltasar Rodríguez, quien agredió a un rival, mientras que Tomás Avilés terminó en el suelo tras un cruce con un futbolista de Seattle. También participó de los empujones Marcelo Weigandt, en un clima de descontrol total.

El cruce entre Messi, De Paul y De La Vega Antes de ese episodio, el clima ya se había caldeado dentro del campo de juego cuando Rodrigo De Paul mantuvo una fuerte discusión con Pedro De La Vega, jugador argentino de Seattle, lo que motivó que Lionel Messi interviniera y también confrontara con su compatriota.