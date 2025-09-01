El Inter Miami protagonizó un escándalo: Luis Suárez escupió a un ayudante y Messi se cruzó con un argentino

Seattle Sounders venció 3 a 0 a Inter Miami y se consagró campeón de la Leagues Cup, pero la final disputada el domingo por la noche quedó marcada por los incidentes. Lo cierto es que la tensión se desató tras el pitazo final, con escenas de empujones, discusiones y hasta un escupitajo que generó indignación entre los presentes.
El escupitajo de Luis Suáreza un ayudante de Seattle Sounders
Uno de los momentos más controvertidos de la noche tuvo como protagonista a Luis Suárez, quien, en medio de los forcejeos, escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders.
Esta acción fue registrada por las cámaras y provocó repudio inmediato, ya que derivó en un tumulto que obligó a la intervención de árbitros y asistentes. Mientras tanto, Messi observaba la situación, totalmente alejado del conflicto.
Pero la tensión alcanzó a otros jugadores de Inter Miami, como Baltasar Rodríguez, quien agredió a un rival, mientras que Tomás Avilés terminó en el suelo tras un cruce con un futbolista de Seattle. También participó de los empujones Marcelo Weigandt, en un clima de descontrol total.
El cruce entre Messi, De Paul y De La Vega
Antes de ese episodio, el clima ya se había caldeado dentro del campo de juego cuando Rodrigo De Paul mantuvo una fuerte discusión con Pedro De La Vega, jugador argentino de Seattle, lo que motivó que Lionel Messi interviniera y también confrontara con su compatriota.
El árbitro tuvo que separar a los futbolistas para evitar que la situación escalara y, según el propio De la Vega “el cruce fue por cuestiones del partido. Traté de enfocarme y no tomármelo a pecho. Enfrentarlos siendo argentino conlleva otra presión”.
Reacciones tras el partidoUna vez consumada la victoria, Brian Schmetzer, técnico de Seattle, destacó que el triunfo fue producto del trabajo colectivo y la concentración de su equipo. Por su parte, Javier Mascherano, DT de Inter Miami, admitió la superioridad en el marcador aunque consideró que el trámite fue más parejo de lo que reflejó este contundente 3 a 0.