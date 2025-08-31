El tenso diálogo entre Colapinto y su ingeniero cuando se enteró que pudo sumar puntos: "La c..... de la lora"

El piloto argentino finalizó 11° y su reacción no pasó desapercibida al demostrar su furia con la estrategia de Alpine.

El GP de Países Bajos dejó grandes momentos para los fanáticos de la Fórmula 1 y también para Franco Colapinto, quien finalizó en el 11° tras el abandono de grandes pilotos como Hamilton, Leclerc, Norris y la sanción de 15 segundos para Kimi Antonelli.

Lo cierto es que el piloto argentino se vio perjudicado por las decisiones de su escudería: el pedido de ceder posición a Gasly, una parada temprana en boxes justo antes del ingreso del Safety Car y, finalmente, el bloqueo del propio Gasly en las últimas vueltas, que le impidió superar a Ocon y conseguir así sus primeros puntos en la actual temporada de la Fórmula 1.

Franco Colapinto Franco Colapinto y la bronca por no pasar a Q2 La frustración de Colapinto con su ingeniero de pista Una vez cruzó la bandera a cuadros, el pilarense se lamentó por una carrera donde podría haber terminado un poco más alto y demostró todo su enojo por radio al hablar con Stuart Barlow, su ingeniero.

"Bandera a cuadros, bandera a cuadros. Lo siento mucho, amigo", comenzó Barlow, ante los gritos e insultos del argentino. "C..... de la lora", arremetió Colapinto en perfecto castellano.

Embed @FranColapinto dejó en evidencia su frustración en la radio con el equipo tras finalizar el GP de Países Bajos.#F1 #DutchGP #Colapinto pic.twitter.com/xz1SUCDa7M — Carburando (@CarburandoTV) August 31, 2025 "Es P11. Antonelli tuvo algunas penalizaciones y cayó atrás nuestro. Perdón, amigo. Hoy de verdad de verdad de verdad no fue nuestro día. Bien manejado. Es una verdadera pena. Con esos Safety Cars ahí…", expresó el ingeniero, a lo que Colapinto se lamentó en inglés: "Aaa. La p... madre. Aaa".