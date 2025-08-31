31 de agosto de 2025 - 12:59

El tenso diálogo entre Colapinto y su ingeniero cuando se enteró que pudo sumar puntos: "La c..... de la lora"

El piloto argentino finalizó 11° y su reacción no pasó desapercibida al demostrar su furia con la estrategia de Alpine.

Lo cierto es que el piloto argentino se vio perjudicado por las decisiones de su escudería: el pedido de ceder posición a Gasly, una parada temprana en boxes justo antes del ingreso del Safety Car y, finalmente, el bloqueo del propio Gasly en las últimas vueltas, que le impidió superar a Ocon y conseguir así sus primeros puntos en la actual temporada de la Fórmula 1.

La frustración de Colapinto con su ingeniero de pista

Una vez cruzó la bandera a cuadros, el pilarense se lamentó por una carrera donde podría haber terminado un poco más alto y demostró todo su enojo por radio al hablar con Stuart Barlow, su ingeniero.

"Bandera a cuadros, bandera a cuadros. Lo siento mucho, amigo", comenzó Barlow, ante los gritos e insultos del argentino. "C..... de la lora", arremetió Colapinto en perfecto castellano.

"Es P11. Antonelli tuvo algunas penalizaciones y cayó atrás nuestro. Perdón, amigo. Hoy de verdad de verdad de verdad no fue nuestro día. Bien manejado. Es una verdadera pena. Con esos Safety Cars ahí…", expresó el ingeniero, a lo que Colapinto se lamentó en inglés: "Aaa. La p... madre. Aaa".

El dardo de Colapinto a Alpine

Una vez finalizada la carrera, Colapinto habló con los medios y mostró su frustración con el equipo: "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy, por lo menos. No había que esforzarse mucho, era bastante simple", aseguró Franco.

"Fue un buen fin de semana estoy mas consistente en el auto, un poco más cómodo y con eso si estoy contento", cerró el argentino que volverá a correr en Monza.

