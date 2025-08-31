vivo

Oscar Piastri se quedó con el GP de Países Bajos de la F1 y Franco Colapinto finalizó al borde de los puntos

F1. Con este triunfo, el piloto australiano mantiene el liderazgo en el campeonato. Max Verstappen e Isack Hadjar completaron el podio.

Oscar Piastri se quedó con el GP de Países Bajos de la Fórmula 1. Foto: EFE/EPA/SEM VAN DER WAL
    Por Nicolás Salas

    El australiano de McLaren largó desde la pole y mantuvo la primera posición con autoridad, resistiendo la presión constante de su compañero Lando Norris, que se mantuvo cerca, pero sin chances de ocasionar peligro y en el final tuvo que abandonar por culpa de su motor.

    Por detrás, el público neerlandés siguió con atención la actuación de su ídolo Max Verstappen, que sobrepasó a Norris en la largada, pero no pudo mantenerse en carrera ante el poderío del equipo británico. Lo cierto es que la suerte benefició al tetracampeón del mundo, tras el abandono de Norris, ocasionando que el Racing Bulls de Hadjar subiera al podio.

    Esta fue la mejor posición del rookie francés en quince carreras disputada y el primer podio del equipo secundario de Red Bull en el año, que no lograba podio desde 2001 en Baku, con Pierre Gasly como bandera en aquella ocasión.

    Hadjar, la gran sorpresa en Zandvoort. Foto: EFE/EPA/SEM VAN DER WAL

    Párrafo aparte para Colapinto, que tuvo una carrera sólida tras comenzar 16°. El pilarense tuvo gran ritmo, pero no pudo hacer nada ante la enorme suerte de los Haas de Bearman y Ocon, quienes quedaron en puntos, al apelar a una estrategia de pocas paradas y fueron beneficiados por los Safety Car.

    Una carrera marcada por los incidentes y las sorpresas

    La jornada de Zandvoort estuvo marcada de lleno por la incertidumbre climática y también por varios accidentes y sanciones, donde todos los corredores llegaron con opciones de ser protagonistas en diversas luchas.

    La Ferrari de Hamilton sufrió un domingo para el olvido con el abandono temprano del británico, que perdió el control de su monoplaza en la curva 3 cuando caía una fina llovizna y terminó contra las barreras en la vuelta 23. Más tarde, Charles Leclerc también quedó fuera de competencia tras un fuerte accidente con Kimi Antonelli en la vuelta 54, que derivó en una nueva aparición del Safety Car.

    Otros de los incidentes en la jornada fue de Carlos Sainz, quien recibió una sanción de diez segundos tras un toque con Liam Lawson, en una decisión que desató la furia del español en la radio.

    Las penalizaciones también alcanzaron a Antonelli, considerado responsable del incidente con Leclerc, mientras que Fernando Alonso, por su parte, avanzó en la clasificación tras aprovechar un mejor ritmo con neumáticos más frescos en la segunda mitad de la prueba.

    El factor climático aportó una cuota adicional de incertidumbre. La lluvia ligera volvió traicionero el asfalto, incluso Norris llegó a quejarse por radio de que los pilotos no fueron advertidos sobre lo resbaladizo de la pista, que pudieron ser determinantes en el despiste de Hamilton. Las sucesivas neutralizaciones, entre Safety car y virtual safety car, alteraron las estrategias en boxes y obligaron a los equipos a improvisar sobre la marcha.

    ¿Cuándo será la próxima carrera de Fórmula 1?

    Tras los hechos ocurridos en Zandvoort, la Fórmula 1 tendrá acción el próximo fin de semana en Monza, en el Gran Premio de Italia.

    Así quedaron las posiciones en el GP de Países Bajos

    Posición Pilotos Escudería Puntos
    1 Oscar Piastri McLaren 25 puntos
    2 Max Verstappen Red Bull 18 puntos
    3 Isack Hadjar Racing Bulls 15 puntos
    4 George Russell Mercedes 12 puntos
    5 Alex Albon Williams 10 puntos
    6 Oliver Bearman Haas 8 puntos
    7 Lance Stroll aston MArtin 6 puntos
    8 Carlos Alonso Aston Martin 4 puntos
    9 Yuki Tsunoda Red Bull 2 puntos
    10 Esteban Ocon Haas 1 punto
    11 Franco Colapinto Alpine 0 puntos
    12 Liam Lawson Racing Bulls 0 puntos
    13 Carlos Sainz Williams 0 puntos
    14 Nico Hulkenberg Kick Sauber 0 puntos
    15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0 puntos
    16 Kimi Antonelli Mercedes 0 puntos
    17 Pierre Gasly Alpine 0 puntos
    18 Lando Norris McLaren DNf
    19 Charles Leclerc Ferrari DNF
    20 Lewis Hamilton Ferrari DNF

