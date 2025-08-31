Oscar Piastri se quedó con el GP de Países Bajos de la F1 y Franco Colapinto finalizó al borde de los puntos

Oscar Piastri se quedó con el Gran Premio de los Países Bajos de la Fórmula 1 , tras liderar durante toda la trayectoria de esta accidentada carrera en el circuito de Zandvoort. Por su parte, Franco Colapinto finalizó en el 11° puesto, al borde de los puntos.

El australiano de McLaren largó desde la pole y mantuvo la primera posición con autoridad, resistiendo la presión constante de su compañero Lando Norris , que se mantuvo cerca, pero sin chances de ocasionar peligro y en el final tuvo que abandonar por culpa de su motor.

Por detrás, el público neerlandés siguió con atención la actuación de su ídolo Max Verstappen , que sobrepasó a Norris en la largada, pero no pudo mantenerse en carrera ante el poderío del equipo británico. Lo cierto es que la suerte benefició al tetracampeón del mundo, tras el abandono de Norris, ocasionando que el Racing Bulls de Hadjar subiera al podio.

O motor da McLaren do Lando Norris quebrando no final da corrida me lembra muito o Hamilton na Malásia em 2016, ele perdeu o título pro Rosberg alI O Piastri pode ter sido campeão do mundo hoje #F1naBand #DutchGP

Esta fue la mejor posición del rookie francés en quince carreras disputada y el primer podio del equipo secundario de Red Bull en el año, que no lograba podio desde 2001 en Baku, con Pierre Gasly como bandera en aquella ocasión.

Párrafo aparte para Colapinto, que tuvo una carrera sólida tras comenzar 16° . El pilarense tuvo gran ritmo, pero no pudo hacer nada ante la enorme suerte de los Haas de Bearman y Ocon , quienes quedaron en puntos, al apelar a una estrategia de pocas paradas y fueron beneficiados por los Safety Car.

¡LA LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE LOS PAÍSES BAJOS!



©ESPN #DutchGP

Una carrera marcada por los incidentes y las sorpresas

La jornada de Zandvoort estuvo marcada de lleno por la incertidumbre climática y también por varios accidentes y sanciones, donde todos los corredores llegaron con opciones de ser protagonistas en diversas luchas.

La Ferrari de Hamilton sufrió un domingo para el olvido con el abandono temprano del británico, que perdió el control de su monoplaza en la curva 3 cuando caía una fina llovizna y terminó contra las barreras en la vuelta 23. Más tarde, Charles Leclerc también quedó fuera de competencia tras un fuerte accidente con Kimi Antonelli en la vuelta 54, que derivó en una nueva aparición del Safety Car.

Choque de Lewis Hamilton.

Otros de los incidentes en la jornada fue de Carlos Sainz, quien recibió una sanción de diez segundos tras un toque con Liam Lawson, en una decisión que desató la furia del español en la radio.

Embed Accidente entre Carlos Sainz y Liam Lawson.



Es un patrón, siempre hace lo mismo Lawson.



Espero que la FIA penalice como se debe, esto ya es para puntos en la licencia por reiteración. pic.twitter.com/j4doIMBH5p — 9zJoakoF1 (@9zJoako) August 31, 2025

Las penalizaciones también alcanzaron a Antonelli, considerado responsable del incidente con Leclerc, mientras que Fernando Alonso, por su parte, avanzó en la clasificación tras aprovechar un mejor ritmo con neumáticos más frescos en la segunda mitad de la prueba.

El factor climático aportó una cuota adicional de incertidumbre. La lluvia ligera volvió traicionero el asfalto, incluso Norris llegó a quejarse por radio de que los pilotos no fueron advertidos sobre lo resbaladizo de la pista, que pudieron ser determinantes en el despiste de Hamilton. Las sucesivas neutralizaciones, entre Safety car y virtual safety car, alteraron las estrategias en boxes y obligaron a los equipos a improvisar sobre la marcha.

¿Cuándo será la próxima carrera de Fórmula 1?

Tras los hechos ocurridos en Zandvoort, la Fórmula 1 tendrá acción el próximo fin de semana en Monza, en el Gran Premio de Italia.

Así quedaron las posiciones en el GP de Países Bajos

Posición Pilotos Escudería Puntos

1 Oscar Piastri McLaren 25 puntos 2 Max Verstappen Red Bull 18 puntos 3 Isack Hadjar Racing Bulls 15 puntos 4 George Russell Mercedes 12 puntos 5 Alex Albon Williams 10 puntos 6 Oliver Bearman Haas 8 puntos 7 Lance Stroll aston MArtin 6 puntos 8 Carlos Alonso Aston Martin 4 puntos 9 Yuki Tsunoda Red Bull 2 puntos 10 Esteban Ocon Haas 1 punto