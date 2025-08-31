31 de agosto de 2025 - 10:43

Franco Colapinto ganó posiciones y superó a su compañero: así fue su comienzo en el GP de Países Bajos

El piloto argentino avanzó un lugar en la largada y sueña con sus primeros puntos en la temporada 2025 de la Fórmula 1

Franco Colapinto en la largada del GP de Países Bajos de la Fórmula 1

Franco Colapinto en la largada del GP de Países Bajos de la Fórmula 1

Foto:

Por Nicolás Salas

Por Gonzalo Tapia
Mientras Oscar Piastri lidera la carrera, en la mitad de la parrilla, el piloto argentino pudo ganar una posición y aprovechó el envión de sus neumáticos blandos para pelearle palmo a palmo al resto de los equipos.

Así fue el adelantamiento a Pierre Gasly

Ya en la vuelta 9, el pilarense superó a Pierre Gasly en la curva Tarzán, tras estirar al máximo su frenada y pasar a su compañero en una maniobra limpia.

Lo cierto es que al corredor nacional se le hizo cuesta arriba la carrera al observar como sus gomas se iban degradando progresivamente y, pese a que mantenía un gran ritmo, veía diluidas sus opciones de superar a Fernando Alonso, quien se alejaba.

Esto produjo que la escudería Alpine actuara rápido y le ordenó a Colapinto que deje pasar a Gasly, cuyos neumáticos medios evolucionaron y podía pelearle al español.

Por Redacción Deportes
