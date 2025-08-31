Franco Colapinto ganó posiciones y superó a su compañero: así fue su comienzo en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto protagonizó un gran comienzo en el Gran Premio de los Países Bajos, en donde ganó una posición, del 16° al 15° lugar en la grilla de posiciones de la Fórmula 1 para esta carrera que se lleva a cabo en el circuito de Zandvoort.
El piloto argentino avanzó un lugar en la largada y sueña con sus primeros puntos en la temporada 2025 de la Fórmula 1
Mientras Oscar Piastri lidera la carrera, en la mitad de la parrilla, el piloto argentino pudo ganar una posición y aprovechó el envión de sus neumáticos blandos para pelearle palmo a palmo al resto de los equipos.
Ya en la vuelta 9, el pilarense superó a Pierre Gasly en la curva Tarzán, tras estirar al máximo su frenada y pasar a su compañero en una maniobra limpia.
Lo cierto es que al corredor nacional se le hizo cuesta arriba la carrera al observar como sus gomas se iban degradando progresivamente y, pese a que mantenía un gran ritmo, veía diluidas sus opciones de superar a Fernando Alonso, quien se alejaba.
Esto produjo que la escudería Alpine actuara rápido y le ordenó a Colapinto que deje pasar a Gasly, cuyos neumáticos medios evolucionaron y podía pelearle al español.