Franco Colapinto apuntó contra Alpine tras el GP de Países Bajos: "Nos faltó trabajo en equipo"

El piloto argentino habló con la prensa tras terminar 11° en Zandvoort y mostró su descontento con la estrategia de la escudería.

Franco Colapinto finalizó 11° en el GP de Países Bajos

Los Andes | Redacción Deportes
En diálogo con los medios latinoamericanos, el pilarense fue tajante: "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy, por lo menos. No había que esforzarse mucho, era bastante simple", aseguró Franco.

Recordemos que en la última vuelta en Zandvoort, Colapinto estaba a pocos de metros de sobrepasar a Ocon cuando Galsy empezó a perder ritmo y bajó posiciones. Justo cuando el piloto de Haas lo pasó, Gasly se colocó delante del argentino y este tuvo que esperar un par de curvas hasta pasarlo en la recta.

De haber intervenido el equipo a tiempo, Colapinto hubiera contado con opciones de pasar a Ocon y posicionarse décimo en una de sus mejores carreras.

¿Qué dijo Franco Colapinto sobre su performance este fin de semana?

Tras demostrar su descontento con Alpine, el piloto argentino aseguró que este fue uno de sus mejores momentos en el año: "Fue un buen fin de semana estoy mas consistente en el auto, un poco más cómodo y con eso si estoy contento", cerró el argentino.

Lo cierto es que a Colapinto le espera una nueva prueba con Alpine, justo en Monza, el circuito donde debutó en la categoría el año pasado y tendrá la posibilidad de demostrar todo su potencial el próximo fin de semana.

El enojo de Franco Colapinto con su ingeniero

Una vez cruzada la bandera a cuadros, , Stuart Barlow, ingeniero del equipo le dedicó unas palabras, mientras el argentino insultaba furioso por la posición en la que terminó.

"Es P11. Antonelli tuvo algunas penalizaciones y cayó atrás nuestro. Perdón, amigo. Hoy de verdad de verdad de verdad no fue nuestro día. Bien manejado. Es una verdadera pena. Con esos Safety Cars ahí…", expresó su ingeniero.

