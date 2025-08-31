Franco Colapinto apuntó contra Alpine tras el GP de Países Bajos: "Nos faltó trabajo en equipo"

Franco Colapinto habló con la prensa apenas finalizó el Gran Premio de Países Bajos donde logró el 11° puesto y, tras asegurar que fue un buen fin de semana par él, expresó toda su decepción tras quedar al borde de sumar puntos.

En diálogo con los medios latinoamericanos, el pilarense fue tajante: "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy, por lo menos. No había que esforzarse mucho, era bastante simple", aseguró Franco.

Recordemos que en la última vuelta en Zandvoort, Colapinto estaba a pocos de metros de sobrepasar a Ocon cuando Galsy empezó a perder ritmo y bajó posiciones. Justo cuando el piloto de Haas lo pasó, Gasly se colocó delante del argentino y este tuvo que esperar un par de curvas hasta pasarlo en la recta.

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera” “Era bastante facil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho.” Dijo todo lo que tenía que decir. pic.twitter.com/O2bW3efZFd

De haber intervenido el equipo a tiempo, Colapinto hubiera contado con opciones de pasar a Ocon y posicionarse décimo en una de sus mejores carreras.

Tras demostrar su descontento con Alpine , el piloto argentino aseguró que este fue uno de sus mejores momentos en el año: "Fue un buen fin de semana estoy mas consistente en el auto, un poco más cómodo y con eso si estoy contento", cerró el argentino.

| EL ADELANTAMIENTO DE FRANCO COLAPINTO A PIERRE GASLY EN LA ANTEÚLTIMA VUELTA. VAMOS FRANCO CARAJO pic.twitter.com/rEkwgcmvqh

Lo cierto es que a Colapinto le espera una nueva prueba con Alpine, justo en Monza, el circuito donde debutó en la categoría el año pasado y tendrá la posibilidad de demostrar todo su potencial el próximo fin de semana.

El enojo de Franco Colapinto con su ingeniero

Una vez cruzada la bandera a cuadros, , Stuart Barlow, ingeniero del equipo le dedicó unas palabras, mientras el argentino insultaba furioso por la posición en la que terminó.

Embed @FranColapinto dejó en evidencia su frustración en la radio con el equipo tras finalizar el GP de Países Bajos.#F1 #DutchGP #Colapinto pic.twitter.com/xz1SUCDa7M — Carburando (@CarburandoTV) August 31, 2025

"Es P11. Antonelli tuvo algunas penalizaciones y cayó atrás nuestro. Perdón, amigo. Hoy de verdad de verdad de verdad no fue nuestro día. Bien manejado. Es una verdadera pena. Con esos Safety Cars ahí…", expresó su ingeniero.