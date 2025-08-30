Franco Colapinto enojado con Sainz y Bearman: " Ellos saben lo que hacen"

El piloto de Alpine, Franco Colapinto, no ocultó su bronca por haber quedado eliminado en la Q1 del GP de Países Bajos de la Fórmula 1.

Este sábado, Franco Colapinto afrontó una nueva clasificación de cara a un Gran Premio en la Fórmula 1. El conductor del equipo Alpine quedó a un pasito de superar el primer corte, pero no lo consiguió por unas pocas centécimas. Luego de la qually, el pilarense dejó notar su calentura al respecto.

En declaraciones a la prensa, apenas unos instantes luego de bajarse del monoplaza, Colapinto apuntó contra dos pilotos que lo complicaron en su intento por clasificar. "Me taparon dos autos en el sector 3, (Carlos) Sainz y (Oliver) Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen", lanzó sin miramientos.

En ese aspecto, decidió profundizar y explicar exactamente que fue lo que lo perjudicó. "Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho", contó.

pic.twitter.com/UGzgVEqAZY — 43 (@ColapintoFiles) August 30, 2025 De igual manera, Franco Colapinto decidió dar vuelta la página y quedarse con el buen trabajo realizado, que lo dejó a punto de la Q2. "Es una pena porque había hecho una buena vuelta. Venía con un buen primer y segundo sector, pero en el último perdí mucha carga. Tendríamos que haber pasado, pero ahora estamos enfocados en mañana", reflexionó al respecto.

Por otro lado, el argentino dio detalles del trabajo colectivo sobre su monoplaza, y la diferencia en cuanto al rendimiento de un día para el otro."Hicimos unos cambios malos en la FP3. Para la qualy los revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor. Estuvo muy apretado. Por eso cuando pasan estas cosas da un poco de bronca, porque por muy poco no pasamos. Muy justito. Hay que seguir trabajando, mañana es una carrera larga", cerró.