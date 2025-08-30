Fórmula 1: Oscar Piastri se quedó con la Pole y Franco Colapinto largará en el lugar 16°

Otro 1-2 de McLaren. El australiano Oscar Piastri logró la pole para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 que se correrá este domingo, tras una clasificación en la que bajó el récord del circuito durante la Q3 y se ubicó por delante de su compañero Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto quedó 16°, tras no lograr superar la Q1, y en esa posición estará partiendo en la decimoquinta fecha del campeonato mundial.

¡Final de la Q3! Oscar Piastri largará en la pole tras girar en 1:08.662 que le permitió adelantar a su compañero Lando Norris (1:08.674). Isack Hadjar marcó el cuarto mejor tiempo con su Racing Bulls y fue la sorpresa del día: marcó 1:09.208

Piastri se queda con la pole, delante de su compañero Norris. Buscaron mejorar y estuvieron veloces, pero no redondearon un registro menor al que ya habían establecido. Sorprende Hadjar al meterse cuarto, justo detrás de Verstappen y por delante de Russell.

Se define la pole

A cinco minutos del final de la clasificación en Países Bajos, Piastri, Norris, Verstappen, Russell y Hamilton son los más rápidos. Saldrán una última vez.

Piastri le da pelea a Norris... ¡con nueve récord!

Los McLaren siguen bajando el récord de la pista. Ahora es Piastri el que está circunstancialmente adelante, con 1m8s662/1000, delante de Norris por 12/1000.

10. 49 ¡Arrancó la Q3! Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, George Russell, Fernando Alonso, Liam Lawson, Isack Hadjar y Carlos Sainz pelearán por la pole position.

Culmina la Q2 con sorpresas

10. 42 ¡Final de la Q2! Alex Albon de Williams (15°), Pierre Gasly de Alpine (14°), Gabriel Bortoleto de Sauber (13°), Yuki Tsunoda de Red Bull (12°) y Andrea Kimi Antonelli de Mercedes (11°) son los cinco eliminados.

Pierre Gasly de Alpine giró en 1:09.673, pero su tiempo no le alcanzó para superar el corte y comenzará algunas posiciones adelante de su compañero Colapinto.

"SAINZ Y BEARMAN ME TAPARON EN EL SECTOR 3" las palabras de Colapinto tras no superar la Q1 en Países Bajos.

Colapinto se lamentó por el tráfico en las vueltas lanzadas tras bajarse del Alpine. “El auto andaba mejor, pero me taparon Sainz y Bearman en el sector 3; ellos saben lo que hacen cuando tenés un auto delante, perdés mucha carga. Es una pena porque tendríamos que haber pasado [a la Q2]”, explicó.

Norris bajó el récord del circuito... ¡en la Q2!

Norris hizo 1m8s874/1000 en su primera vuelta en la Q2 y baja el récord del circuito. Se ubica por delante de Piastri y Verstappen. A Leclerc se le cruzó un zorro en el camino...

10. 27 ¡Arrancó la Q2! Los pilotos tendrán 15 minutos para evitar quedar entre los cinco eliminados.

En el marco de la Q 1 del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, quedaron además out: Lance Stroll, Ollie Bearman, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg

10. 21 Franco Colapinto marcó su mejor vuelta en 1:10.104 y quedó a apenas 0.067 del tiempo de corte en el 15° lugar que lo tuvo el brasileño Gabriel Bortoleto con su Sauber (1:10.037) y a apenas 0.210 de su compañero Pierre Gasly, que se posicionó octavo con 1:09.894

10. 20 ¡Terminó la Q1! Lance Stroll de Aston Martin (20°), Ollie Bearman de Haas (19°), Esteban Ocon de Haas (18°), Nico Hülkenberg de Sauber (17°) y Franco Colapinto de Alpine (16°) son los cinco eliminados.

10. 19 Franco Colapintomejora su registro con 1:10.104, pero no le alcanza par superar el corte. Quedará eliminado.

10. 18 Pierre Gasly mejora su registro, gira en 1:09.894 y salta al séptimo lugar.

10. 15 El 15° registro de corte es de Alex Albon (Williams), quien marcó 1:10.423. Franco Colapinto figura 18° por delante de Lance Stroll (no marcó tiempo) y de Esteban Ocon

10. 12 Franco Colapinto mejora su vuelta, pero sigue en el lote de eliminados: giró en 1:10.561. Pierre Gasly saltó hasta el sexto puesto con 1:10.043.

10. 11 Con Lance Stroll en los pits por su accidente, los Alpine están en los ante últimos lugares. El 15° registro a alcanzar es de Gabriel Bortoleto de Sauber, quien marcó 1:10.425

10. 09 Lando Norris registra 1:09.469 y queda por delante de Oscar Piastri (1:09.627) para liderar la tanda.

10. 07 A la espera de los McLaren, Max Verstappen lidera la Q1 con 11 minutos por delante con un tiempo de 1:09.754

10. 06 El más veloz de la Q1 hasta el momento es Lewis Hamilton con 1:10.224

10. 05 ¡Bandera amarilla! Lance Stroll sale de pista con su Aston Martin, se va a la grava y logra sacar el coche, pero deberá retornar a los pits para reparaciones.

10. 04 Los primeros registros de la clasificación

Ollie Bearman (Haas) 1:10.262

Yuki Tsunoda (Red Bull) 1:10.661

Nico Hülkenberg (Sauber) 1:10.865

Pierre Gasly (Alpine) 1:10.981

Franco Colapinto (Alpine) 1:11.132

Esteban Ocon (Haas) 1:11.183

10. 00 ¡Luz verde! Comenzó la clasificación. Los 20 pilotos tendrán 18 minutos a lo largo de la Q1 para evitar quedar entre los cinco peores tiempos que serán eliminados y largarán en el fondo de la grilla este domingo.