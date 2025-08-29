Fórmula 1: Culminó la FP 2, Franco Colapinto corrió un gran ensayo y fue noveno

Fórmula 1: Franco Colapinto no protagonizó choques en una sesión muy accidentada

La primera jornada de actividad en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 tuvo dos prácticas con muchos incidentes, sobresaliendo los accidentes de Andrea Kimi Antonelli y de Lance Stroll.

Lando Norris fue el más rápido en ambas tandas con registros de 1:10.278 (FP1) y 1:09.890 (FP2) en un día que tuvo un buen rendimiento del español Fernando Alonso con Aston Martin quedando segundo en el segundo entrenamiento (1:09.977).

El argentino Franco Colapinto redondeó un viernes destacado donde completó 52 vueltas entre los dos entrenamientos sin problemas. Quedó 18° en la práctica 1 con un tiempo de 1:12.276 (a 0.663 de Pierre Gasly), pero mostró un nivel sobresaliente en la segunda práctica para ubicarse noveno con su mejor tiempo en 1:10.957 , a 1.067 del líder Norris y 1.165 por delante de Gasly.

12:00 ¡Final de la práctica libre 2! Lando Norris lideró una segunda sesión con muchos accidentes con un giro de 1:09.890, seguido por Fernando Alonso (1:09.977) y su compañero Oscar Piastri (1:09.979).

Franco Colapinto se ubicó noveno con un gran tiempo de 1:10.957, que lo dejó a 1.067 del registro más veloz del día. Su compañero Pierre Gasly no logró buscar una vuelta rápida a raíz de la gran cantidad de interrupciones y quedó 19°, 1.165 por detrás del argentino, con un tiempo de 1:12.122

11. 49 ¡Gran vuelta de Franco Colapinto en su primer intento con neumáticos blandos! Giró en 1:10.957 para saltar al noveno lugar.

11. 44 ¡Bandera verde! Se reinicia la actividad con 15 minutos de acción por delante en una práctica libre 2 muy accidentada.

11. 43 ¡Insólito choque en boxes! George Russell chocó con el McLaren de Oscar Piastri en los pits mientras ambos retornaban a sus sectores tras la bandera roja.

11. 39 ¡Otra bandera roja! Alex Albon se despistó, traspasó la grava y rompió su trompa contra los muros. El de Williams no puede salir de ese sitio, debe ser auxiliado y la sesión vuelve a detenerse.

Gasly y Colapinto estaban por iniciar su giro rápido con neumáticos blandos, pero no lograron abrir vuelta.

11. 39 Lando Norris baja el tiempo de Fernando Alonso y escala a la cima de tiempos: giró en 1:09.890

11. 37 Franco Colapinto registra una mejora en su tiempo con un giro de 1:12.310, que de todos modos lo sostiene como 18° por delante de Lewis Hamilton y Hadjar. Quedó a 0.188 del tiempo de Gasly.

11. 35 ¡Vuela Fernando Alonso! El de Aston Martin giró en 1:09.977 y está en lo más alto de la FP2

11. 34 ¡Otro trompo de Lewis Hamilton! El piloto de Ferrari perdió el control, dio un giro completo pero nuevamente pudo continuar sin mayores problemas.

11. 33 Franco Colapinto mejora su tiempo de esta sesión con un giro de 1:12.705 que de todos modos lo ubica en el 18° lugar por delante de Hadjar y Esteban Ocon. Está a 0.583 del mejor registro de Pierre Gasly (1:12.122) que está 14°

11. 30 ¡Actividad en marcha! Los auxiliares retiraron el monoplaza de Hadjar de la pista y los corredores tienen luz verde para continuar con la práctica 2.

11. 25 ¡Virtual safety car! Se queda el coche de Isack Hadjar en la pista por falta de potencia y se ordena la actividad con un auto de seguridad virtual hasta que retiren el Racing Bulls del trazado.

11. 24 ¡Se reinicia la sesión! Stroll ya está en los pits y su auto fue retirado de la pista.

11. 11 ¡Bandera roja! Fuerte accidente de Lance Stroll

11. 11 ¡Ollie Bearman salta al tope del listado con un giro de 1:11.113!

11. 10 ¡Alex Albon sale de pista y se va a la leca! El piloto de Williams puede continuar sin mayores complicaciones.

11. 09 Los Sauber sorprenden en los primeros diez minutos: Gabriel Bortoleto está segundo (1:11.320) y Nico Hülkenberg tercero (1:11.433).

11. 07 Pierre Gasly marca 1:13.082 y aventaja a Franco Colapinto por 0.420. Los Alpine están 15° y 16°, respectivamente. Lando Norris, el más veloz con 1:11.294.

11. 05 Cuando empiezan a caer las primeras gotas sobre el circuito, Carlos Sainz marca el registro más veloz con 1:12.564 en los primeros cinco minutos. Franco Colapinto figura 3° con 1:13.502.

11. 00 ¡Luz verde en Zandvoort! Comenzó la segunda práctica libre con alta probabilidad de lluvias.

10. 42 Se viene la práctica libre 2 en Países Bajos. Llovizna sobre el circuito neerlandés y hay amenaza de tormenta a lo largo de toda la sesión.

Posiciones finales de la FP1

Recordemos las posiciones de la primera práctica libre que fue esta mañana de viernes.

Lando Norris (McLaren) – 1:10.278

– 1:10.278 Oscar Piastri (McLaren) – 1:10.570

– 1:10.570 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:10.779

– 1:10.779 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:10.841

– 1:10.841 Alexander Albon (Williams) – 1:11.171

– 1:11.171 Max Verstappen (Red Bull) – 1:11.218

– 1:11.218 George Russell (Mercedes) – 1:11.386

– 1:11.386 Carlos Sainz (Williams) – 1:11.458

– 1:11.458 Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:11.509

– 1:11.509 Pierre Gasly (Alpine) – 1:11.613

– 1:11.613 Liam Lawson (RB) – 1:11.753

– 1:11.753 Isack Hadjar (RB) – 1:11.772

– 1:11.772 Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:11.875

– 1:11.875 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:11.951

– 1:11.951 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:11.960

– 1:11.960 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:12.126

– 1:12.126 Esteban Ocon (Haas) – 1:12.144

– 1:12.144 Franco Colapinto (Alpine) – 1:12.276

– 1:12.276 Oliver Bearman (Haas) – 1:12.564

– 1:12.564 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:14.275

A qué hora se corre el GP de los Países Bajos

Este sábado 30 de agosto a las 6:30 será la FP3, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación.

La largada del Gran Premio de los Países Bajos está programada para el domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Todo se podrá ver por Disney+.

