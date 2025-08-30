Fórmula 1: Franco Colapinto culminó 20 en la última práctica libre en el GP de Países Bajos

Flavio Briatore sorprendió con críticas a Franco Colapinto: "No era el momento para que esté en la Fórmula 1"

La última práctica libre del Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos comenzó con un escenario distinto al del viernes, marcado por temperaturas más bajas tras una noche y mañana lluviosas en Zandvoort .

Solo cuatro pilotos establecieron tiempos rápidos en los primeros 15 minutos, en un inicio en el que la pista presentaba condiciones menos óptimas que las vividas en las jornadas previas.

Lando Norris volvió a brillar porque fue el mejor en esta tercera práctica, seguido de Oscar Piastri, tercero se ubicó George Russell y Carlos Sainz quedó cuarto.

Franco Colapinto protagonizó los primeros compases del entrenamiento al salir con neumáticos duros (C2) y marcar una serie de vueltas progresivas: comenzó con 1m13s374, bajó rápidamente a 1m12s669 y cerró su primer stint en la sesión con un registro de 1m12s222. El piloto argentino se mantuvo en pista mientras la mayoría optó por esperar que la superficie mejorara, lo que le permitió sumar rodaje y evaluar el comportamiento del Alpine en condiciones cambiantes.

No obstante, luego fue superado por sus competidores y pese a probar neumáticos blandos en el final de la tanda Colapinto finalizó 20º, a menos de una décima de su compañero Pierre Gasly.

En los minutos finales, los equipos iniciaron simulaciones de clasificación y se produjeron los mejores tiempos de la jornada. Norris logró la vuelta más rápida con 1m08s972, relegando a Piastri por 0s242, mientras que George Russell fue tercero tras evitar por poco un choque con Fernando Alonso en la entrada a boxes.

Carlos Sainz completó el top cinco con Williams y Verstappen concluyó quinto, a casi un segundo del líder.

La tanda dejó a Hamilton en la 14ª posición, lejos de la zona de vanguardia, mientras que Alpine no logró mejorar posiciones y cerró la tabla de tiempos.