Fórmula 1: Agustín Canapino apoyó a Franco Colapinto

Defendió al piloto pilarense de Fórmula 1, luego de que Flavio Briatore tuviera duras definiciones de su temporada como compañero de Pierre Gasly

Las declaraciones de Flavio Briatore con dardos a Franco Colapinto en el inicio del fin de semana del Gran Premio de Países Bajos causaron sorpresa alrededor de la Fórmula 1, y más aún luego de los problemas que exhibió Alpine en la gestión de las paradas en boxes del argentino en Hungría. Sin embargo, el piloto habló en la pista después de lograr el noveno lugar en la FP2, que marcó uno de sus mejores ensayos desde que está en ese team, y una figura del automovilismo nacional le brindó su absoluto respaldo.

¿Cómo es la historia? Agustín Canapino, ganador de 15 títulos entre TC, TC 2000, Top Race y TC Pista y con pasado reciente en la IndyCar, emitió un fuerte comunicado en formato de historia a través de su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 350.000 usuarios, con una fuerte banca a su joven colega: “Simplemente quiero decir en este momento que lo que hace Franco Colapinto es extremadamente bueno, solo él sabe lo difícil que es estar ahí arriba y hacerlo lo bien que lo hace”.