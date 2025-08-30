30 de agosto de 2025 - 08:48

Fórmula 1: Agustín Canapino apoyó a Franco Colapinto

Defendió al piloto pilarense de Fórmula 1, luego de que Flavio Briatore tuviera duras definiciones de su temporada como compañero de Pierre Gasly

Fórmula 1. El piloto Agustín Canapino "le prestó ropa" a Franco Colapinto

Por Gonzalo Tapia

Fórmula 1. Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de Alpine

Fórmula 1: Franco Colapinto culminó 20 en la última práctica libre en el GP de Países Bajos

Flavio Briatore inquietó con sus declaraciones contra Franco Colapinto

Flavio Briatore sorprendió con críticas a Franco Colapinto: "No era el momento para que esté en la Fórmula 1"

Las declaraciones de Flavio Briatore con dardos a Franco Colapinto en el inicio del fin de semana del Gran Premio de Países Bajos causaron sorpresa alrededor de la Fórmula 1, y más aún luego de los problemas que exhibió Alpine en la gestión de las paradas en boxes del argentino en Hungría. Sin embargo, el piloto habló en la pista después de lograr el noveno lugar en la FP2, que marcó uno de sus mejores ensayos desde que está en ese team, y una figura del automovilismo nacional le brindó su absoluto respaldo.

¿Cómo es la historia?

Agustín Canapino, ganador de 15 títulos entre TC, TC 2000, Top Race y TC Pista y con pasado reciente en la IndyCar, emitió un fuerte comunicado en formato de historia a través de su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 350.000 usuarios, con una fuerte banca a su joven colega: “Simplemente quiero decir en este momento que lo que hace Franco Colapinto es extremadamente bueno, solo él sabe lo difícil que es estar ahí arriba y hacerlo lo bien que lo hace”.

El mensaje publicado en sus redes personales sucede horas después de las fuertes palabras elegidas por Briatore para hablar del momento de Franco en la Máxima. “Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1. Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado“, manifestó el asesor ejecutivo de Alpine en dichos reproducidos por la FIA.

Fórmula 1. Franco Colapinto hizo una excelente performance en las dos pruebas de ensayo este viernes en Países Bajos

Fórmula 1: Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres 1 y 2 del GP de Países Bajos

Fórmula 1. Franco Colapinto hizo su mejor ensayo desde que está en la máxima, salió noveno.

Fórmula 1: Culminó la FP 2, Franco Colapinto corrió un gran ensayo y fue noveno

Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto de Alpine

Fórmula 1: Franco Colapinto no protagonizó choques en una sesión muy accidentada

Franco Colapinto, piloto de alpine

Fórmula 1: Terminó la primera práctica libre, los McLaren brillaron y Colapinto remató 18°

