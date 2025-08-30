30 de agosto de 2025 - 22:23

Boxeo: Brisa Alfonzo se consagró campeona argentina superpluma

La pupila de Pablo Chacón se impuso a la jujeña Laura Carabajal, descalificada en el último round tras una pelea muy pareja. En el Polimeni, también ganaron Koki Soto, Aguilera y Castro.

La neuquina, pupila de Pablo Chacón, se impuso en el combate de fondo del festival realizado en el Polimeni.

Brisa "La China" Alfonzo (6-1-1; 2 nocauts) se consagró campeona argentina superpluma al imponerse por descalificación en el décimo round ante la jujeña Laura Carabajal, en una pelea reñida y emocionante que sacudió al estadio Vicente Polimeni de Las Heras.

La pelea fue intensa desde el primer round. Tanto Alfonzo como Carabajal (4-4-1) salieron decididas al intercambio, y el público respondió llenando de aliento cada golpe acertado de la mendocina, y conteniendo el aliento cada vez que se la vio en aprietos.

image
La China junto a su entrenador, el ex campeón mundial pluma, Pablo Chacón.

La acción fue pareja durante los diez asaltos. En el último round, Brisa logró conectar un golpe que envió a la lona a Carabajal. El rincón de la jujeña protestó airadamente, argumentando que fue un empujón. Su entrenador incluso arrojó agua al juez Javier Luján y subió al ring a reclamar, lo que provocó la inmediata descalificación de Carabajal. Así, Alfonzo se coronó campeona argentina superpluma de la FAB.

image
La China Alfonzo y la jujeña Carabajal no se dieron tregua a lo largo de los 10 rounds.

“Coki” Soto ganó un combate durísimo

En el combate de semifondo, Alfredo “Coki” Soto, campeón Fedelatin AMB en los ligeros, venció por puntos a Rodrigo Roldán, un rival exigente. Tras ocho rounds muy cerrados, Soto se impuso en las tarjetas por 78-74, 78-74 y 79-73, reafirmando su gran presente.

image
El campeón Fedelatin, Coki Soto se impuso en las tarjetas. En un combate no titular.

Lucas Aguilera se quedó con el duelo cuyano

En la pelea que abrió la cartelera profesional fue el mendocino Lucas Isaías Aguilera superó al sanrafaelino Jonathan Joel Arena en la categoría ligero.

Fue un combate parejo, donde dos de los jueces dieron vencedor a Aguilera (57-56 y 58-55), mientras que el tercero vio empate y, que resultó un fallo dividido a favor del local.

image
Lucas Aguilera fue el ganador de uno de los preliminares de la noche.

Damián Castro cerró la noche con un nocaut explosivo

image
Damián Castro venció por la vía rápida a Luciano Ramírez en el segundo round.

La velada terminó con una actuación imponente de Damián Castro, que venció por nocaut en el segundo asalto a Luciano Ramírez. Ya en el primer round, Castro conectó un derechazo demoledor que mandó a la lona a su rival. Ramírez logró ponerse de pie y resistir hasta el segundo, pero Castro volvió a golpear con potencia, obligando al árbitro Juan Carlos Garro a realizar otro conteo.

Aunque Ramírez volvió a incorporarse, el árbitro detuvo el combate tras una nueva caída.

