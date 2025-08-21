Boxeo: el histórico y renovado Poliguay, recibe a la imperdible "Velada de campeones y semilleros"

El próximo sábado 6 de septiembre, en el polideportivo municipal Poliguay, se desarrollará una importante jornada de boxeo, la “Velada de campeones y semilleros”, en la que habrá peleas amateur y profesionales a partir de las 18.
El histórico Polideportivo Poliguay, se viste de gala para recibir el primer fin de semana de setiembre, una velada de Boxeo imperdible para los mendocinos.
Los dos combates de fondo serán Gianpier Quiñones (peruano radicado en Mendoza, pupilo de Pablo Chacón) vs Diego Pichardo y Abraham Buonarrigo (mendocino y también entrenado por Chacón) vs Maximiliano Hinojosa.
La Municipalidad de Guaymallén invita a los amantes del box para disfrutar de Campeones y Semilleros, de la que participarán púgiles de varias escuelas del deporte de los puños, todas con sede en Guaymallén: el Gimnasio Gona Box (que conduce el púgil profesional y vecino del departamento Gonzalo Bajinay), Esparta Box, Team Nata Box y los deportistas del Polideportivo Nicolino Locche, que prepara el ex campeón del mundo Jonathan Barros.
Además, la velada arrancará con una exhibición de jóvenes púgiles de las cuatro escuelas de box.