Boxeo: el histórico y renovado Poliguay, recibe a la imperdible "Velada de campeones y semilleros"

El próximo sábado 6 de septiembre, en el polideportivo municipal Poliguay, se desarrollará una importante jornada de boxeo, la “Velada de campeones y semilleros”, en la que habrá peleas amateur y profesionales a partir de las 18.

La Municipalidad de Guaymallén invita a los amantes del box para disfrutar de Campeones y Semilleros, de la que participarán púgiles de varias escuelas del deporte de los puños, todas con sede en Guaymallén: el Gimnasio Gona Box (que conduce el púgil profesional y vecino del departamento Gonzalo Bajinay), Esparta Box, Team Nata Box y los deportistas del Polideportivo Nicolino Locche, que prepara el ex campeón del mundo Jonathan Barros.