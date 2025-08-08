8 de agosto de 2025 - 19:02

El boxeo argentino tiene nuevo campeón del mundo: aplastante victoria de Mirco Cuello

El púgil argentino se consagró al superar por Knockout al mexicano Sergio Ríos, y es el monarca interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo - AMB

Mirco Cuello, campeón del mundo en la AMB

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

La espectacular victoria de Mirco Cuello en el Martyrs of Benina Stadium de Libia determinó su coronación como el monarca interino de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Fue ante Sergio Ríos, oriundo de México, que cayó en el segundo asalto por Knockout técnico.

El argentino salió concentrado, y confiando en el plan de pelea que preparó durante las últimas semanas. De entrada tomó la iniciativa, y nunca permitió que su contrincante creciera en confianza. A falta de 20 segundos para la culminación del primer round, llegó la confirmación de la ventaja de Cuello. Un tremendo derechazo impactó de lleno en el rostro del Chakal, que cayó rendido al suelo.

La impactante victoria de Mirco Cuello para ser campeón del mundo de Boxeo:

Luego de saber que su mano provocaba mucho daño en Ríos, Mirco Cuello salió dispuesto a completar la faena en el segundo asalto. Una izquierda que conectó la mandíbula del mexicano desató el conteo, que pasó a duras penas. En la reanudación, un gancho a las zonas blandas determinó el final de la historia.

Mirco Cuello se sumó al panteón de los Pluma:

Con su triunfo ante Sergio Ríos, Mirco Cuello engrosó la lista de los peleadores argentinos que se consagraron campeones del mundo en el peso Pluma. Previamente, lo habían conseguido los mendocinos Pablo Chacón y Jonathan Barros, además de los bonaerenses Jesús Cuellar y Andrés Sosa.

  • Pablo Chacón — 2001-2002 — Peso pluma — OMB

  • Jonathan Barros — 2010-2011 — Peso pluma — AMB

  • Jesús Cuéllar — 2013-2016 — Peso pluma — AMB

  • Andrés Sosa — 2023- — Peso pluma — OIB

