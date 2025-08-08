El boxeo argentino tiene nuevo campeón del mundo: aplastante victoria de Mirco Cuello

El púgil argentino se consagró al superar por Knockout al mexicano Sergio Ríos, y es el monarca interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo - AMB

La espectacular victoria de Mirco Cuello en el Martyrs of Benina Stadium de Libia determinó su coronación como el monarca interino de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Fue ante Sergio Ríos, oriundo de México, que cayó en el segundo asalto por Knockout técnico.

El argentino salió concentrado, y confiando en el plan de pelea que preparó durante las últimas semanas. De entrada tomó la iniciativa, y nunca permitió que su contrincante creciera en confianza. A falta de 20 segundos para la culminación del primer round, llegó la confirmación de la ventaja de Cuello. Un tremendo derechazo impactó de lleno en el rostro del Chakal, que cayó rendido al suelo.

La impactante victoria de Mirco Cuello para ser campeón del mundo de Boxeo: Embed ¡MIRCO CUELLO CAMPEÓN MUNDIAL! Demoledor combate del argentino, que vapuleó en dos rounds al mexicano Sergio Ríos y se adueñó del cetro interino pluma AMB ante la mirada de Mike Tyson.#BoxeoDePrimera pic.twitter.com/hVQOwTgHtl — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 8, 2025 Luego de saber que su mano provocaba mucho daño en Ríos, Mirco Cuello salió dispuesto a completar la faena en el segundo asalto. Una izquierda que conectó la mandíbula del mexicano desató el conteo, que pasó a duras penas. En la reanudación, un gancho a las zonas blandas determinó el final de la historia.

De esta manera, el púgil de 24 años extendió su invicto a 16 peleas y escribió su nombre en las páginas doradas del boxeo argentino al quedarse con el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría Pluma.

Mirco Cuello se sumó al panteón de los Pluma: image Con su triunfo ante Sergio Ríos, Mirco Cuello engrosó la lista de los peleadores argentinos que se consagraron campeones del mundo en el peso Pluma. Previamente, lo habían conseguido los mendocinos Pablo Chacón y Jonathan Barros, además de los bonaerenses Jesús Cuellar y Andrés Sosa.

Pablo Chacón — 2001-2002 — Peso pluma — OMB

Jonathan Barros — 2010-2011 — Peso pluma — AMB

Jesús Cuéllar — 2013-2016 — Peso pluma — AMB

Andrés Sosa — 2023- — Peso pluma — OIB