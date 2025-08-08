Walter Ribonetto, el elegido para tomar las riendas de Godoy Cruz

El ex entrenador de Talleres y Melgar asumirá en las próximas horas tras la salida de Esteban Solari. Su debut será frente Atlético Mineiro por la Sudamericana,. la semana próxima.

Ribonetto. Un viejo conocido de la casa es quien se hará cargo del primer equipo de Godoy Cruz, tras la salida del rosarino Solari.

Sin anuncios oficiales todavía, pero con todo cerrado de palabra, Walter Ribonetto está en Mendoza últimando detalles para ponerse al frente del Tomba, tras la salida de común acuerdo del entrenador Esteban Solari y la dirigencia tombina. Quien dejó de ser el DT en la mañana de hoy, tras la derrota frente a Gimnasia de La Plata por 2 a 1, en la tarde de ayer en un estadio Feliciano Gambarte que rugía, pero de bronca y, la hinchada apenas concluyó el encuentro de lo hizo saber.

Por eso la dirigencia en un golpe de timón dio por terminado el ciclo del rosarino y Ribonetto se prepara para asumir un desafío de alta exigencia y escaso margen de error. Su debut será en un escenario internacional, nada menos que frente a Atlético Mineiro, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Pero además, algunos días después tendrá que enfrentar a River en el Monumental. Un calendario que obliga a tomar decisiones rápidas en un escenario complejo.

image El entrenador, en Melgar dirigió 30 partidos, donde logró 13 triunfos, 9 derrotas y 8 empate. Pero más allá del calendario, la elección de Ribonetto marca un cambio de enfoque. Tras un breve ciclo de Esteban Solari, que apenas duró seis meses y terminó de forma anticipada tras la caída ante Gimnasia en Mendoza y,por lo tanto, el club parece haber optado por un perfil más cercano, alguien que conoce la estructura y el día a día del Expreso.