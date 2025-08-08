8 de agosto de 2025 - 09:00

Motochorros sorprendieron a un chofer de aplicación que esperaba a una pasajera y le robaron $300 mil

Ocurrió anoche en Godoy Cruz. En otro hecho delictivo pero en Las Heras, asaltantes armados le quitaron la moto a un joven.

Dos violentos asaltas en la vía publica marcaron una noche agitada en el Gran Mendoza.&nbsp;

Foto:

Robo de celular

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un chofer de una aplicación de transporte fue víctima de un violento asalto mientras esperaba un viaje en la intersección de calles Patagonia y Talcahuano, en Godoy Cruz, alrededor de las 22.

La víctima, identificada como C.A.T., de 51 años, se encontraba dentro de su vehículo cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se desplazaban en moto. Según informó la policía, los sujetos lo amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron un teléfono celular y una suma de $300.000 en efectivo.

Tras el hecho, los asaltantes se dieron a la fuga rápidamente. La denuncia fue radicada en la Comisaría 50° y la Oficina Fiscal de Jurisdicción ya interviene en la investigación.

Violento asalto a un motociclista en Las Heras: le robaron su moto a punta de pistola

Las Heras – 21:00. Un joven motociclista fue asaltado este jueves por la noche en la zona de El Trapiche, en el departamento de Las Heras.

El hecho ocurrió en calle Cerro Arco, donde la víctima, identificada como P.A.F., de 21 años, fue interceptada por dos sujetos armados mientras circulaba en una moto KTM Duke 250cc. Bajo amenazas con armas de fuego, los delincuentes le sustrajeron el rodado y escaparon rápidamente del lugar.

El caso fue denunciado en la Comisaría 43° y quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que ya trabaja en la identificación de los autores del hecho.

