Esteban Solari dejó de ser el DT de Godoy Cruz y trascendió su posible reemplazo

Esteban Solari dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba tras la derrota del combinado mendocino 2-1 ante Gimnasia de La Plata, en un resultado que enfureció a muchos de los hinchas tombinos que acudieron al Feliciano Gambarte.
El entrenador se desvinculó del Tomba antes del próximo compromiso internacional ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.
El entrenador tomó la decisión de común acuerdo con las autoridades del Bodeguero, en la previa al trascendental duelo internacional ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.
Si bien la noticia era esperada por los hinchas, recordemos que en conferencia de prensa post derrota, el entrenador aseguró que el cuerpo técnico mantenía “la fuerza para seguir y la confianza en el grupo de jugadores”.
Por lo pronto, uno de los principales candidatos para sustituir a solari es Walter Ribonetto, quien conoce el club tras haber formado parte del cuerpo técnico de Diego Dabove.
Desde que asumió en febrero, Solari dirigió 22 partidos entre torneos locales, Copa Argentina y Copa Sudamericana, con un saldo final de 5 triunfos, 11 empates y 6 derrotas.
En cuanto a los puntos, el director técnico logró 27 sobre un total de 66 puntos. Hay que decir también que, si bien pudo obtener fue la clasificación a la fase final de la Copa Sudamericana, fue su irregular andar en el torneo Apertura, en donde no pudo meterse a los playoffs, sumado a la temprana eliminación de la Copa Argentina a manos de Excursionistas y un rendimiento que nunca pudo enamorar al fanático tombino, lo que terminó precipitando su salida del elenco provincial.