Esteban Solari dejó de ser el DT de Godoy Cruz y trascendió su posible reemplazo

El entrenador se desvinculó del Tomba antes del próximo compromiso internacional ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

Esteban Solari dejó de ser el DT de Godoy Cruz. Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

Esteban Solari dejó de ser el entrenador de Godoy Cruz Antonio Tomba tras la derrota del combinado mendocino 2-1 ante Gimnasia de La Plata, en un resultado que enfureció a muchos de los hinchas tombinos que acudieron al Feliciano Gambarte.

El entrenador tomó la decisión de común acuerdo con las autoridades del Bodeguero, en la previa al trascendental duelo internacional ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.

Esteban Solari - Godoy Cruz Esteban Solari Ramiro Gómez / Los Andes Si bien la noticia era esperada por los hinchas, recordemos que en conferencia de prensa post derrota, el entrenador aseguró que el cuerpo técnico mantenía “la fuerza para seguir y la confianza en el grupo de jugadores”.

Por lo pronto, uno de los principales candidatos para sustituir a solari es Walter Ribonetto, quien conoce el club tras haber formado parte del cuerpo técnico de Diego Dabove.

image Walter Ribonetto. Los números de Esteban Solari en Godoy Cruz Desde que asumió en febrero, Solari dirigió 22 partidos entre torneos locales, Copa Argentina y Copa Sudamericana, con un saldo final de 5 triunfos, 11 empates y 6 derrotas.