Primera Nacional: Deportivo Maipú recibe a Tristán Suárez: hora, TV y formaciones

Luego de dos semanas de descanso, Deportivo Maipú vuelve al ruedo y recibe a Tristán Suárez con la mira puesta en seguir sumando en casa.

El equipo dirigido por Alexis Matteo , este sábado desde las 15.30 enfrentará al Lechero, por la fecha 26 de la Zona A de la Primera Nacional . El encuentro se disputará en el estadio Omar Higinio Sperdutti , contará con el arbitraje de Jorge Broggi y será transmitido por TyC Sports Play.

El Cruzado debía enfrentar a San Martín de Tucumán el pasado fin de semana , pero el partido fue postergado debido a que el Ciruja tenía programado su compromiso por los 16avos de final de la Copa Argentina ante River , en Santiago del Estero. En ese duelo, el equipo tucumano fue eliminado por el Millonario .

Este parate le vino bien al Botellero, luego del magro empate ante Güemes en su cancha hace dos semanas, cuando dejó escapar una valiosa oportunidad de sumar tres puntos. El equipo de Maipú ganaba cómodamente, pero se durmió en el segundo tiempo y el histórico goleador paraguayo Pablo Palacios Alvarenga marcó el empate, que le permitió a los santiagueños llevarse un punto de oro.

El Cruzado viene de sumar un magro empate frente a su gente y ante Güemes de Santiago del Estero .

El entrenador no ocultó su bronca y desilusión tras el empate, que fue el primero desde su llegada al club. Bajo su conducción, Maipú suma dos victorias, dos derrotas y una igualdad.

Una parada difícil será el duelo frente a Tristán Suárez y, pensando en ello, el técnico Alexis Matteo mantendría casi el mismo once que igualó con Güemes, con una sola modificación; regresaría el capitán y volante Matías Villarreal, quien volverá a la titularidad tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

Alexis Matteo, entrenador de Deportivo Maipú Alexis Matteo alineador del Cruzado solo realizaría una variante de cara el duelo frente a Los Lecheros. Prensa Maipú.

Por su parte, Tristán Suárez, que se encuentra entre los cuatro punteros de la zona, tampoco realizaría variantes para su visita a calle Vergara. El Lechero viene de superar como local a Gimnasia y Tiro de Salta, con un gol de Alexis Domínguez.

Probables formaciones - Deportivo Maipú vs Tristán Suárez

Dep. Maipú: Ignacio Petrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aron Agüero, Juan Pablo De La Reta, Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel; Franco Saccone, Pío Bonacci, Emiliano Osuna. DT: Alexis Matteo.

Tristán Suárez: Nicolás Sumavil; Leonardo Felissia, Patricio Ostachuk, Nicolás Pantaleone, Nicolás Fernández; Lautaro Villegas, Nicolás del Priore, Alexis Steimbach, Juan Da Rosa; Alexis Domínguez, Álvaro Veliez. DT: José María Martínez.

Estadio: Higinio Sperdutti

Hora: 15.30

Árbitro: Jorge Broggi

TV: TyC Sports Play