Federal A: Gutiérrez Sport Club y un duelo de necesitados en Viedma

Gutiérrez Sport Club comienza a transitar los últimos partidos de la Reválida del Federal A, y enfrenta a Sol de Mayo en el Sur del país.

Gutiérrez Sport Club visita a Sol de Mayo

Foto:

Prensa GSC
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

El Perro no tendrá un camino fácil, ya que tendrá que recorrer 1.350 kilómetros hasta llegar a Río Negro, y saltar al campo para luchar por la última chance para continuar en la categoría. Un periplo que desgasta a cualquiera, y más en un momento como el que atraviesa el club. Por eso, los futbolistas deberán sacar fortalezas de la debilidad si desean sacar tres puntos y quedar con vida en el torneo.

Así está Gutiérrez Sport Club en los promedios del descenso:

image
La tabla del descenso, donde Guti&eacute;rrez est&aacute; complicado

La cuenta es clara, Gutiérrez no puede perder más. Con 8 puntos sobre 19 partidos y un promedio de 0.421, se mantiene alejado de la línea de Estudiantes de San Luis - el equipo que está apenas por fuera del descenso con 19 unidades en igual cantidad de juegos- a falta de seis fechas para el cierre de la Reválida.

Si bien matemáticamente no puede descender este fin de semana, una derrota lo enterraría aún más en el fondo y lo dejaría pendiendo de un hilo, sólo sostenido por la fría estadística.

Torneo Federal A.jpeg
Guti&eacute;rrez Sport Club no gana hace varias fechas, cuando venci&oacute; en Las Heras

Sin embargo, alimenta sus ilusiones en el flojo momento de su rival: Sol de Mayo ganó una sola vez en sus últimas cinco presentaciones, cuando superó sobre el final a Huracán Las Heras por 2 a 1. Los de Río Negro se ubican penúltimos en la tabla de los promedios, y cuentan cada punto para soñar con la permanencia.

El partido se disputará este sábado desde las 15 horas en el estadio Albiceleste, con el arbitraje del cordobés Jonathan Correa.

