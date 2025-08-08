Federal A: Gutiérrez Sport Club y un duelo de necesitados en Viedma

Gutiérrez Sport Club comienza a transitar los últimos partidos de la Reválida del Federal A, y enfrenta a Sol de Mayo en el Sur del país.

La situación de Gutiérrez Sport Club es apremiante desde lo institucional y lo deportivo. En medio de cambios de Comisión Directiva, problemas económicos y una mala campaña desde lo futbolístico, el elenco de Alessandrello viaja a Viedma para afrontar una nueva fecha del Torneo Federal A.

El Perro no tendrá un camino fácil, ya que tendrá que recorrer 1.350 kilómetros hasta llegar a Río Negro, y saltar al campo para luchar por la última chance para continuar en la categoría. Un periplo que desgasta a cualquiera, y más en un momento como el que atraviesa el club. Por eso, los futbolistas deberán sacar fortalezas de la debilidad si desean sacar tres puntos y quedar con vida en el torneo.

Así está Gutiérrez Sport Club en los promedios del descenso: image La tabla del descenso, donde Gutiérrez está complicado Ascenso del Interior La cuenta es clara, Gutiérrez no puede perder más. Con 8 puntos sobre 19 partidos y un promedio de 0.421, se mantiene alejado de la línea de Estudiantes de San Luis - el equipo que está apenas por fuera del descenso con 19 unidades en igual cantidad de juegos- a falta de seis fechas para el cierre de la Reválida.

Si bien matemáticamente no puede descender este fin de semana, una derrota lo enterraría aún más en el fondo y lo dejaría pendiendo de un hilo, sólo sostenido por la fría estadística.

El Celeste viene de caer derrotado ante Santamarina de Tandil por 2 a 0, y acumula siete partidos sin ganar, con seis derrotas consecutivas. La última vez que sonrió fue ante el Globo de Las Heras en la etapa anterior del Federal A.