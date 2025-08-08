Federal A: Gutiérrez Sport Club y un duelo de necesitados en Viedma

La situación de Gutiérrez Sport Club es apremiante desde lo institucional y lo deportivo. En medio de cambios de Comisión Directiva, problemas económicos y una mala campaña desde lo futbolístico, el elenco de Alessandrello viaja a Viedma para afrontar una nueva fecha del Torneo Federal A.
El Perro no tendrá un camino fácil, ya que tendrá que recorrer 1.350 kilómetros hasta llegar a Río Negro, y saltar al campo para luchar por la última chance para continuar en la categoría. Un periplo que desgasta a cualquiera, y más en un momento como el que atraviesa el club. Por eso, los futbolistas deberán sacar fortalezas de la debilidad si desean sacar tres puntos y quedar con vida en el torneo.
Así está Gutiérrez Sport Club en los promedios del descenso:
image
La tabla del descenso, donde Gutiérrez está complicado
Ascenso del Interior
La cuenta es clara, Gutiérrez no puede perder más. Con 8 puntos sobre 19 partidos y un promedio de 0.421, se mantiene alejado de la línea de Estudiantes de San Luis - el equipo que está apenas por fuera del descenso con 19 unidades en igual cantidad de juegos- a falta de seis fechas para el cierre de la Reválida.
Si bien matemáticamente no puede descender este fin de semana, una derrota lo enterraría aún más en el fondo y lo dejaría pendiendo de un hilo, sólo sostenido por la fría estadística.
El Celeste viene de caer derrotado ante Santamarina de Tandil por 2 a 0, y acumula siete partidos sin ganar, con seis derrotas consecutivas. La última vez que sonrió fue ante el Globo de Las Heras en la etapa anterior del Federal A.
Torneo Federal A.jpeg
Gutiérrez Sport Club no gana hace varias fechas, cuando venció en Las Heras
Gentileza: Emmanuel Rodríguez.
Sin embargo, alimenta sus ilusiones en el flojo momento de su rival: Sol de Mayo ganó una sola vez en sus últimas cinco presentaciones, cuando superó sobre el final a Huracán Las Heras por 2 a 1. Los de Río Negro se ubican penúltimos en la tabla de los promedios, y cuentan cada punto para soñar con la permanencia.
El partido se disputará este sábado desde las 15 horas en el estadio Albiceleste, con el arbitraje del cordobés Jonathan Correa.