Sebastián Fernández, nuevo presidente de Gutiérrez Sport Club: "Nuestro torneo es económico e institucional"

Gutiérrez Sport Club atraviesa una profunda crisis económica y deportiva, que lo hace estar en puestos de descenso en el Torneo Federal A , pero sobre todas las cosas complicado con los números. En medio del conmovedor esfuerzo de sus hinchas , uno de ellos tuvo que tomar las riendas.

Sebastián Fernández tiene 43 años, es sociólogo y periodista. Con su medio autogestionado s e convirtió en la voz del hincha de Gutiérrez en cada estadio, relatando con pasión cada presentación del equipo y cubriendo las alternativas del Perro en Liga Mendocina , Regional, y Federal A.

Pero sobre todas las cosas, Sebastián es uno de esos locos que se puso manos a la obra para ayudar a su club en uno de los peores momentos . Así, sin buscarlo, quedó al frente. “Tengo una mezcla de muchas sensaciones. Respeto, alegría, tristeza, miedos. Los miedos son muchos. El desafío es muy grande . Siempre lo vi muy grande para mí. La situación me llevó a esto, hace dos semanas atrás no estaba en mis planes”, contó con sinceridad.

Los motivos por los cuales aceptó la presidencia son simples, y apuntan a la exitosa campaña que se llevó a cabo, que hizo crecer la masa societaria de 16 personas a más de 500. “Nos ha ido bárbaro porque la familia ha respondido, y se ha unido. Se han cerrado grietas, y la gente se ha sumado a colaborar con la consigna única de salvar el club. Y eso, con el correr de los días y de las horas, me puso a la cabeza de una posible solución”, analizó Fernández.

La situación actual del Celeste no es buena, pero apuntan a recuperar la estabilidad interna para terminar el campeonato y refundar al club. En ese aspecto, Sebastián profundizó: “Venimos de dos intentos fallidos de asamblea, con un club que se quiere bajar en lo deportivo de un torneo como el Federal A, con las consecuencias que eso conlleva, que es una sanción deportiva de AFA, más una lluvia de juicios proveniente de contratos profesionales que uno tiene que hacerse cargo como institución”.

Fernández comprende que lograr quedarse en la tercera categoría del fútbol argentino es tarea casi imposible, por lo que apunta a algo más profundo. “Nuestro objetivo es único, no queremos permanecer en la categoría, tenemos casi asumido el descenso. Si el día de mañana nos encontramos con que permanecemos, nos abrazaremos y lloraremos todos juntos, pero hoy nuestro torneo es el económico y el institucional, que el club siga abriendo sus puertas, e impedir el candado en el portón”, confesó.

Respecto a lo organizativo, el directivo aseguró que está en contacto con el equipo para diagramar los pasos a seguir, e involucró a los referentes en la decisión del viaje a Viedma de este fin de semana: “Hemos hablado con referentes del plantel, dando la opción de priorizar un hospedaje o que ese dinero vaya destinado al pago de parte de sus haberes, y siempre se está eligiendo esa opción. Hemos estado atajando desalojos en estos días y entendemos que primero está la parte humana, después lo deportivo se solucionará”, contó.

Los hinchas de Gutiérrez Sport Club buscan salvarlo:

image

Tener el norte claro sirvió para reunir voluntades, e ilusiona a propios y extraños. “Me han llamado de ambos lados de la dirigencia anterior. Les agradezco muchísimo, las puertas van a estar abiertas para que sigan trabajando, no me cabe ninguna duda, estoy hablando de hinchas de Gutiérrez. He recibido apoyo, la verdad que no me han alcanzado los minutos del día, hoy me he tenido que tomar el día para responder mensajes”.

Uno de los puntos que más veces aclaró Fernández en el diálogo con Los Andes es que no se trata de una patriada en soledad, sino que resulta un proceso llevado a cabo por la gente de Gutiérrez en su conjunto. “Esto está en manos de la gente. Hoy me toca ser el vehículo que lleve esto a su fin, pero la iniciativa ha sido genuinamente del hincha de Gutiérrez. Nos ha traído el amor, pero la organización ha sido de la gente y estoy seguro que va a ser parte importante de la historia que estamos haciendo”, confirmó.

Cómo ayudar a Gutiérrez en su proyecto de salvataje:

El pedido de ayuda es claro, y apunta a involucrarse en el día a día de una institución que necesita apoyo. El presidente explicó como hacerlo: “Que se acerquen a los grupos de WhatsApp, siempre algún conocido hay para ingresarlos. Ahí todos los días se están rindiendo cuentas de los ingresos y los egresos. También decirles que hacerse socio es muy importante porque empodera al hincha. Tener cierta propiedad sobre su propio club no tiene ningún precio, es estar en situación de derecho. Hoy reconocemos ese derecho brindándole cuentas de todo porque nosotros tenemos la obligación, ya que estamos manejando y administrando un dinero que no es nuestro, es de Gutiérrez”.

Para cerrar, Sebastián apuntó a afrontar una verdadera refundación del club, apoyándose en los cimientos de su gente, las inferiores y aquello que dio vida al Perro. “Es un momento muy complicado, pero no va a dejar de ser bisagra en la historia de la institución. El hincha está administrando su club y va a hacer cosas maravillosas en el futuro. Vamos a refundar las bases de Gutiérrez, que le dieron nacimiento. La institución nació por obra de un grupo de maestros y tenía otros fines, que los vamos a reencontrar desde los cimientos de las divisiones inferiores”, culminó.

Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner, canta Sebastián Teysera de La Vela Puerca. El gusto musical de Sebastián Fernández y el pueblo Celeste quedó por fuera de la entrevista, pero no quedan dudas que sirve como leitmotiv de una institución que atraviesa un duro presente, pero no se da por vencida.