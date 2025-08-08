8 de agosto de 2025 - 20:15

Master 1000: Los argentinos pisan fuerte en Cincinnati, Ugo Carabelli y Comesaña avanzan con autoridad

Ugo Carabelli y Comesaña se sumaron a Etcheverry y Báez entre los ganadores argentinos en el Masters 1000 de Cincinnati. Sierra y Navone también dijeron presente en una jornada intensa en Ohio.

Camilo Ugo Carabelli, que mostró solidez para vencer al japonés Kei Nishikori por 7-5 y 6-3 en el primer turno del Grandstand.

Camilo Ugo Carabelli, que mostró solidez para vencer al japonés Kei Nishikori por 7-5 y 6-3 en el primer turno del Grandstand.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Luego de las alentadoras victorias de Tomás Etcheverry y Sebastián Báez en la jornada inaugural, la legión argentina continuó su camino en el Masters 1000 de Cincinnati con más acción este viernes, y algunos resultados que invitan al optimismo de cara al US Open.

Leé además

Marcelo Gallardo mantendrá alejados a tres futbolistas de River Plate

A contraturno hasta fin de año: la determinación de Marcelo Gallardo en River Plate

Por Redacción Deportes
Ribonetto. Un viejo conocido de la casa es quien se hará cargo del primer equipo de Godoy Cruz, tras la salida del rosarino Solari.  

Walter Ribonetto, el elegido para tomar las riendas de Godoy Cruz

Por Redacción Deportes

Uno de los destacados fue Camilo Ugo Carabelli, que mostró solidez para vencer al japonés Kei Nishikori por 7-5 y 6-3 en el primer turno del Grandstand. El porteño, actual 47 del ranking, dejó atrás las dudas físicas tras su retiro en Toronto por una molestia en el hombro derecho y una lesión en una mano. Con un gran rendimiento al servicio (ganó el 81% de los puntos con su primer saque), logró un triunfo que marca su recuperación en una temporada irregular.

image
Francisco Comesa&ntilde;a, no solo venci&oacute; a Jaume Munar (48&deg;) por un doble 6-4 en una hora y 45 minutos sino al intenso calor.&nbsp;

Francisco Comesaña, no solo venció a Jaume Munar (48°) por un doble 6-4 en una hora y 45 minutos sino al intenso calor.

Fue su cuarta victoria en torneos Masters 1000 en lo que va de 2025, año en el que ya fue semifinalista en Río, Santiago, Bastad y Umag. En segunda ronda, se medirá con uno de los nombres más fuertes del circuito: el local Ben Shelton, número 6 del mundo y reciente campeón en Toronto.

También fue positiva la jornada para Francisco Comesaña, quien despachó al español Jaume Munar (48°) por un doble 6-4 en una hora y 45 minutos. El marplatense, que logró neutralizar 9 de los 10 break points en contra, mostró gran efectividad y carácter en su debut. En la próxima instancia enfrentará al italiano Luciano Darderi, que ingresará directamente en segunda ronda por su condición de preclasificado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/1953867468146966611?t=hiiih8fPlRYaU0NEaUeUiw&s=08&partner=&hide_thread=false

No tuvo la misma suerte Thiago Tirante (135°), que cayó frente al italiano Luca Nardi (98°) por 6-4 y 7-6 (5), tras haber superado la qualy. Nardi, cabe destacar, accedió al cuadro principal como lucky loser.

Mariano Navone, por su parte, también dijo presente tras entrar en lugar del lesionado Francisco Cerúndolo. El bonaerense, número 78 del mundo, estaba enfrentando al australiano Adam Walton (85°) en cancha 9 y se llevó el primer set por 6-4, al momento de la última actualización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/1953937025284866374?t=mAXNen_BrHTRcO3qS_nMKg&s=08&partner=&hide_thread=false

En el cuadro femenino, Solana Sierra (72ª) se prepara para su debut en el último turno de la cancha 3. Ingresó como perdedora afortunada tras la baja de una rival, al igual que lo hizo en Wimbledon, donde sorprendió al llegar a octavos. Esta vez, su rival será la joven estadounidense Iva Jovic (88°), de apenas 17 años, con quien tiene historia: la venció en juveniles durante el US Open 2022.

Mientras el cemento de Cincinnati se convierte en el centro de la atención mundial, los argentinos siguen mostrando presencia, ambición y ganas de llegar afilados al gran objetivo: el Abierto de los Estados Unidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mirco Cuello, campeón del mundo en la AMB

El boxeo argentino tiene nuevo campeón del mundo: aplastante victoria de Mirco Cuello

Por Emanuel Cenci
Gutiérrez Sport Club visita a Sol de Mayo

Federal A: Gutiérrez Sport Club y un duelo de necesitados en Viedma

Por Emanuel Cenci
El Cruzado disputará un duelo clave frente a Tristán Suárez en su cancha. 

Primera Nacional: Deportivo Maipú recibe a Tristán Suárez: hora, TV y formaciones

Por Sergio Faria
Santiago Ascacibar le dijo que no a Boca

Santiago Ascacibar descartó ir a Boca Juniors: "Tengo la cabeza puesta acá, y en la Copa Libertadores"

Por Redacción Deportes