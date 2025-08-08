Master 1000: Los argentinos pisan fuerte en Cincinnati, Ugo Carabelli y Comesaña avanzan con autoridad

Luego de las alentadoras victorias de Tomás Etcheverry y Sebastián Báez en la jornada inaugural, la legión argentina continuó su camino en el Masters 1000 de Cincinnati con más acción este viernes, y algunos resultados que invitan al optimismo de cara al US Open.

A contraturno hasta fin de año: la determinación de Marcelo Gallardo en River Plate

Uno de los destacados fue Camilo Ugo Carabelli , que mostró solidez para vencer al japonés Kei Nishikori por 7-5 y 6-3 en el primer turno del Grandstand . El porteño, actual 47 del ranking, dejó atrás las dudas físicas tras su retiro en Toronto por una molestia en el hombro derecho y una lesión en una mano. Con un gran rendimiento al servicio (ganó el 81% de los puntos con su primer saque), logró un triunfo que marca su recuperación en una temporada irregular.

Fue su cuarta victoria en torneos Masters 1000 en lo que va de 2025, año en el que ya fue semifinalista en Río, Santiago, Bastad y Umag . En segunda ronda, se medirá con uno de los nombres más fuertes del circuito: el local Ben Shelton, número 6 del mundo y reciente campeón en Toronto.

Francisco Comesaña, no solo venció a Jaume Munar (48°) por un doble 6-4 en una hora y 45 minutos sino al intenso calor.

También fue positiva la jornada para Francisco Comesaña, quien despachó al español Jaume Munar (48°) por un doble 6-4 en una hora y 45 minutos. El marplatense, que logró neutralizar 9 de los 10 break points e n contra, mostró gran efectividad y carácter en su debut. En la próxima instancia enfrentará al italiano Luciano Darderi , que ingresará directamente en segunda ronda por su condición de preclasificado.

No tuvo la misma suerte Thiago Tirante (135°), que cayó frente a l italiano Luca Nardi (98°) por 6-4 y 7-6 (5), tras haber superado la qualy. Nardi, cabe destacar, accedió al cuadro principal como lucky loser.

Un fan se llevó un regalo especial de Ugo Carabelli en #Cincinnati . Mirá #Cincinnati en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/NZFxTS0s8o

Mariano Navone, por su parte, también dijo presente tras entrar en lugar del lesionado Francisco Cerúndolo. El bonaerense, número 78 del mundo, estaba enfrentando al australiano Adam Walton (85°) en cancha 9 y se llevó el primer set por 6-4, al momento de la última actualización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/1953937025284866374?t=mAXNen_BrHTRcO3qS_nMKg&s=08&partner=&hide_thread=false ¡El rally que se quedó Navone!



Mirá #Cincinnati en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/BUmkLK9OfD — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 8, 2025

En el cuadro femenino, Solana Sierra (72ª) se prepara para su debut en el último turno de la cancha 3. Ingresó como perdedora afortunada tras la baja de una rival, al igual que lo hizo en Wimbledon, donde sorprendió al llegar a octavos. Esta vez, su rival será la joven estadounidense Iva Jovic (88°), de apenas 17 años, con quien tiene historia: la venció en juveniles durante el US Open 2022.

Mientras el cemento de Cincinnati se convierte en el centro de la atención mundial, los argentinos siguen mostrando presencia, ambición y ganas de llegar afilados al gran objetivo: el Abierto de los Estados Unidos.