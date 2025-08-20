Por el caso del boxeador que recibió un balazo en la cabeza detuvieron a 5 sujetos en San Carlos

Durante una serie de allanamientos en el Valle de Uco , la policía detuvo a 5 sujetos que eran buscados en relación al caso del boxeador que el lunes pasado, recibió un balazo en cabeza y que sigue internado en grave estado.

Por orden del fiscal Jorge Quiroga, personal policías realizó una serie de 13 allanamientos en distintos puntos de San Carlos y logró la detención de al menos 4 de las personas que habrían participado en la discusión que terminó con Franco Damián Gauna (26) herido de gravedad.

Los procedimientos lograron dar con 5 sospechosos, entre los que se encontraría un sujeto conocido en el ambiente delictivo y policial como Kaká y según trascendió el autor de disparo estaría entre los demorados . el caso es investigado bajo la caratula de tentativa de homicidio .

Desde el hospital Central informaron que el deportista ingresó con una herida de arma de fuego en cráneo sin orificio de salida y fractura temporal izquierda. Luego los especialistas le realizaron una operación para extraer el proyectil. Actualmente se encuentra Por el caso del boxeador que recibió un balazo en la cabeza detienen a 5 sujetos en San Carlos

El lunes, cerca de las 4.30, Franco Damián Gauna se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con unos amigos en la calle La Virgen de Eugenio Bustos, cuando llegaron al lugar unos sujetos que comenzaron a discutir hasta que uno de los delincuentes sacó un arma y le disparó a Gauna en la cabeza.

Antes de irse, los agresores incendiaron una moto Zanella 250 y dos bicicletas rodado 29 que pertenecían al joven y que terminaron totalmente quemadas, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Los amigos del herido llamaron al 911 solicitando una ambulancia. Cuando llegó al lugar la policía, explicaron lo sucedido e identificaron a los agresores por sus apodos, ya que los conocían.

Una médica del SEC que arribó a la escena del crimen comprobó que el joven había recibido un impacto de bala, diagnosticando herida de arma de fuego en la zona temporoparietal izquierda.

Ante la gravedad del caso, el paciente fue trasladado al hospital Scaravelli de Tunuyán. Posteriormente los médicos de guardia derivaron al herido al hospital Central donde, según se informó oficialmente, se encuentra internado “en grave estado, con riesgo de vida”.

El caso –una tentativa de homicidio- es investigado por la Fiscalía de Valle de Uco, que ordenó un amplio relevamiento de la escena, a cargo de personal de Científica y de Investigaciones.

Detalles de los allanamientos

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron que la Policía de Mendoza desplegó un megaoperativo en San Carlos que incluyó 14 allanamientos simultáneos.

El procedimiento, coordinado por la Dirección General de Investigaciones junto a la Comisaría 41°, permitió la detención de cinco personas y el secuestro de elementos clave para la investigación por la agresión al deportista.

A partir de ese episodio se inició la investigación por homicidio en grado de tentativa, que permitió en menos de 48 horas identificar a los principales sospechosos y concretar las detenciones.

Las medidas fueron ordenadas por la Oficina Fiscal Tunuyán–San Carlos a partir de declaraciones testimoniales que permitieron avanzar en la identificación de los principales sospechosos.

Los allanamientos se concentraron en Eugenio Bustos y la Villa Cabecera, en los barrios como Los Robles, El Yaucha y calles Don Bosco y Lencinas. Allí también se secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias por parte del Ministerio Público Fiscal.

Todos los detenidos quedaron alojados en dependencias policiales de la zona, mientras continúan las medidas judiciales para dar con otro de los sindicados en la investigación. Entre ellos se encuentran dos hombres conocidos como Kaka y el Oso, ambos con un extenso prontuario delictivo.

Este es el undécimo procedimiento de este tipo en lo que va del año y el número 41 desde la implementación de esta modalidad operativa basada en allanamientos masivos y coordinados.