30 de agosto de 2025 - 21:29

Liga Profesional: Ezequiel Centurión, el pilar de Independiente Rivadavia en la victoria frente a Argentinos

Con una actuación brillante, el arquero de la Lepra fue clave para cortar la racha sin triunfos en casa. “Lo festejé como un gol”, dijo sobre su atajada salvadora en el final.

El arquero azul fue pieza clave en el triunfo de la Lepra frente al Bicho en el Parque y se ganó una de las mayores ovaciones de la hinchada.

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Ezequiel Centurión fue determinante en el triunfo de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con intervenciones clave, especialmente en los minutos finales, sostuvo el resultado y fue la gran figura en la primera victoria de la Lepra como local en el certamen.

"Se dieron algunas situaciones y por suerte pude ayudar al equipo a conseguir un gran triunfo. Hacía rato que no ganábamos en casa, y necesitábamos una victoria así", expresó el arquero, visiblemente feliz tras el pitazo final.

La tarde en el estadio Bautista Gargantini estuvo marcada por la lluvia, pero eso no impidió que el público leproso colmara las tribunas. "Queremos agradecerle a la gente que vino a acompañarnos en este día tan complicado por el clima. Ellos estuvieron acá como siempre, bancando, y por eso este triunfo es para ellos", agregó el ex arquero de River.

El colombiano Sebastián Villa fue uno de los jugadores desequilibrantes en la Lepra durante el primer tiempo.

En el tramo final del encuentro, cuando Argentinos apretaba con todo, Centurión protagonizó una atajada espectacular que evitó el empate. "Fue una pelota que quedó suelta tras un rebote, y cuando remató la pude sacar con el pie. La verdad, lo festejé como un gol. Si entraba, nos volvían a empatar sobre el final, como nos pasó en el partido anterior."

Para el arquero, la victoria significa mucho más que tres puntos. "Hace tiempo que no ganábamos de local, y lograrlo en este torneo nos da confianza. Estoy muy contento también en lo personal por cómo se dio el partido. Ahora nos toca disfrutar y seguir trabajando."

El objetivo, claro, está en la mira: meterse en zona de copas. "Vamos paso a paso. Hicimos un buen primer semestre, y ahora tenemos que volver a encontrar ese camino para seguir subiendo", contó el arquero Azul

