Liga Profesional: Independiente Rivadavia ganó un partidazo y se metió en zona de copas

Con una de sus mejores presentaciones en el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia se impuso por 2 a 1 ante Argentinos Juniors, en uno de los encuentros correspondientes a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La efectividad fue lo que distinguió a uno de otro. Porque en chances de gol fueron más a favor de la visita, pero fue la Lepra quien supo concretrar y pegar en los momentos claves. Un triunfazo que lo mete en zona de clasificación y de la Copa Sudamericana. Además, logró su primer festejo de local en el torneo.

El inicio fue intenso en La Catedral. El equipo dirigido por Alfredo Berti abrió el marcador a los 4 minutos: Sartori capturó un rebote tras un cabezazo de Studer que dio en el travesaño y venció a Rodríguez.

Argentinos, con buen manejo de balón, salió decidido a buscar el empate. Prieto, Cardozo y Lescano anticiparon en el medio, y luego Giménez estrelló un cabezazo en el palo, tras un centro de López Muñoz .

A partir de ese momento, el encuentro se volvió de ida y vuelta. Independiente generó peligro por las bandas, con Villa por izquierda y Matías Fernández por derecha, complicando a la defensa del Bicho , que mantuvo su intensidad.

Con Oroz, Cardozo y Lescano como lanzadores, Argentinos respondió con velocidad. A los 9 minutos, una genialidad de López Muñoz, ex Godoy Cruz, derivó en el empate 1 a 1.

Pero la Lepra no se quedó. Con ritmo alto y varias situaciones claras, volvió a ponerse en ventaja. Matías Fernández recuperó, encaró y, tras una corrida brillante, definió mano a mano ante Rodríguez para poner el 2 a 1.

Después de los 35 minutos, fue el Bicho quien tomó el control. Tuvo tres chances claras: una pegó en el palo y en las otras dos se lució Centurión, arquero de Independiente.

Partidazo en el Parque, con emociones, buen juego y un resultado abierto de cara al complemento.

En el complemento en el inicio otra vez fue Independiente el que propuso e incluso hubo un penal anulado a Matías Fernández, luego de observar en el VAR que el jugador no había recibido falta.

image La Lepra mostró durante los primeros 45 minutos una de sus mejores versiones del torneo. Ramiro Gómez.

Apoyado en el gran producción que comenzó a tener López Muñoz, el Bicho retomó el protagonismo y con Giménez y Molina, comenzó a complicar la defensa del conjunto mendocino.

A los 17' Leonard Costa llegó tarde a un anticipo terminó expulsado y para la Lepra comenzó a sufrir. Con un jugador menos Berti hizo algunas variantes y retrasó unos metros el equipo.

El Bicho aprovechando la ventaja numérica presionó bien alto y generó situaciones clarísimas, donde creció la figura del arquero Ezequiel Centurión que frustró en más de una ocasión el gol de la igualdad en el conjunto de la Paternal.

image Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors. Ramiro Gómez.

La Lepra se cerró bien en el fondo y si bien Lopez Muñoz fue el gran creativo en Argentinos, no logró romper el cerrojo defensivo del conjunto del Parque. Que volvió al triunfo después de varias fecha y con ello se mete en zona de Copas.

Una tarde de sol y lluvia, donde nuevamente el pueblo leproso colmó el Gargantini.

Las formaciones

Independiente (2): Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Luciano Gómezm Maximiliano Amarfil, Tomas Bottari, Matías Fernandez, Nicolás Retamar; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Argentinos Juniors (1): Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Matías Giménez, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Goles: 4' Sartori (I), 9' López Muñoz (A), 16, Fernández (I).

Cambios: ST: en el inicio: Mauricio Cardillo por Retamar (I); 21' Lautaro Giaccone por Oroz (A), Alejo Osella por Sartori (I), Pedro Souto por Gómez (I); 28´ Ezequiel Bonifacio por Fernández (I); 32' Ismael Sosa por Cardozo (A),41' Leonel Bucca por Amarfil (I).

Expulsado: 17' Costa (I).

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Facundo Tello

Minuto a minuto y estadísticas: