"Cheche" Sánchez, el fútbol después del dolor: "Soy un agradecido de poder estar jugando"

Por un instante, el fútbol se detuvo para Luciano "Cheche" Sánchez. Pero nunca dejó de soñar con volver. Era el 1 de agosto de 2023, en una noche copera frente a Fluminense. Un pisotón involuntario de Marcelo (ex jugador del Real Madrid y la Selección de Brasil ) provocó una de las lesiones más graves jamás vistas en una cancha sudamericana: luxación completa de rodilla.

Lionel Messi habló de la Selección Argentina y dijo lo que muchos temen oír: "Es el último..."

El mendocino cayó al suelo con la pierna izquierda atrapada en una escena que dio la vuelta al continente.

La imagen fue brutal y el diagnóstico, desalentador. Todo lo que siguió en la vida de Cheche no fue fútbol, sino supervivencia.

A dos años de aquella tremenda lesión, contra todos los pronósticos y males del mundo, Cheche Sánchez volvió a las canchas.

El lateral derecho, que supo brillar en los Azules, regresó ayer a uno de los lugares que lo vio crecer: la Ciudad Deportiva de Independiente Rivadavia. Disputó su cuarto partido junto a la Reserva de Argentinos Juniors . Verlo correr por el lateral emocionó a todos: simpatizantes, amigos y familiares que se acercaron a verlo.

"Tengo sensaciones encontradas, porque la última vez que vine, todo era muy distinto. Encontrar al club tan mejorado y tan crecido, la verdad, me pone muy contento. Además, vine a jugar contra el club que me debo, en esta Ciudad Deportiva donde pasé tanto tiempo", le contó Cheche a Diario Los Andes, tras el partido que el Bicho perdió frente a la Lepra por 2 a 1, por el Torneo Proyección.

LUCIANO SÁNCHEZ El mendocino, Luciano "Cheche" Sánchez, volvió a pisar suelo mendocino y jugó en la reserva del Bicho ante Independiente Rivadavia. Ramiro Gómez / Los Andes

LUCIANO SÁNCHEZ El mendocino, Luciano "Cheche" Sánchez, volvió a pisar suelo mendocino y jugó en la reserva del Bicho ante Independiente Rivadavia. Ramiro Gómez / Luciano Sánchez

El apoyo incondicional del Bicho y la familia

Habla con naturalidad, como si ya no doliera. Pero el proceso fue largo. Muy largo. Primero los estudios vasculares, luego los nerviosos. Dos operaciones en distintos momentos. Y una palabra que se repetía como un mantra silencioso: esperar.

"Era un proceso largo. Había que ir paso a paso, con pasitos cortitos y firmes. Me voy sintiendo muy bien, sumando minutos cada vez que puedo, y esa es la idea. Si no me toca estar convocado, trataré de seguir en reserva, porque lo que más ritmo te da son los minutos de partido. A mí me sirve un montón", sostiene, mientras su novia Florencia y su hija de ocho meses lo esperan a un costado del predio.

El tiempo, enemigo y aliado a la vez, pasó entre camillas, muletas, sesiones de kinesiología y días sin respuestas, llenos de incertidumbre. En ese terreno incierto, Cheche también pensó lo impensado, dejar de jugar. "El es muy resiliente y tiene una gran fortaleza. Ha sido difícil pero ha trabajado mucho para recuperarse", dice Florencia, su compañera.

"Soy un agradecido de poder estar jugando", dice Cheche, sin dramatizar el proceso que atravesó durante 24 meses. "Estoy feliz de volver a jugar. Seguir sumando minutos es un logro muy lindo. Esta es la última etapa de la recuperación, y es la más linda", explica.

-¿Cheche, se cumplieron ya dos años de aquella fatídica noche?

-Sí, justo volví a jugar una semana antes de que se cumplieran dos años. Se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. No sabía qué iba a pasar, cómo iba a salir todo. Pero también sentía confianza, porque me venía sintiendo bien en los entrenamientos. Me voy sintiendo cada vez mejor. Esto es parte del proceso: sumar minutos y agarrar confianza con la pelota. El partido te lo da eso.

image Amigos, algunos hinchas y familiares fueron apoyar y ver al Cheche en su regreso a las canchas. En la Ciudad Deportivo, donde se formó, disputó su cuarto partido con la reserva de Argentinos Juniors. Ramiro Gómez.

Pero no estuvo solo en su recuperación. Argentinos Juniors lo acompañó con apoyo emocional, contención psicológica y respeto absoluto por sus tiempos y su familia.

“Desde el club, mis compañeros, todos se brindaron al 100%. Se hicieron cargo de todo, también de mi familia, para que estuviésemos tranquilos. Esa contención me hizo sentir muy bien", reconoce Sánchez.

Durante su tiempo de recuperación, las redes sociales callaron, pero no así los afectos. Recibió mensajes de figuras del deporte y, también, del propio Marcelo, el rival accidental que hasta hoy le sigue escribiendo.

"Con Marcelo hablé desde la misma noche de la lesión. Me mandó un mensaje, me pidió disculpas. Después intercambiamos números, hablamos por Instagram. Me escribieron también desde el Real Madrid. Ha estado presente en todo momento con algún mensajito, deseándome lo mejor. No tengo nada que reprocharle. Fue una jugada desafortunada... no se lo deseo a nadie", cuenta Cheche, mientras se saluda con el Santino Andino. El Chulu estuvo en el partido viendo jugar a su hermano Tiago.

Y ahora, dos años después, la noticia volvió a repetirse: Cheche fue convocado oficialmente para un partido de la Reserva de Argentinos Juniors.

Luciano Sánchez vuelve. Con otra rodilla, sí. Con cicatrices, también. Pero regresa con la misma intensidad y pasión que enamoró a los hinchas Azules. Con la cabeza fría de quien ya vivió lo peor, y con un corazón enorme que eligió no rendirse.

Su historia no es solo de fútbol. Es de fe.