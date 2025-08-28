28 de agosto de 2025 - 09:44

Lionel Messi habló de la Selección Argentina y dijo lo que muchos temen oír: "Es el último..."

El capitán argentino confirmó que ante Venezuela jugará su último partido de Eliminatorias en nuestro país.

Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la Selección Argentina



Los Andes

Lo cierto es que, una vez finalizado el clásico estadounidense, el capitán de la Selección Argentina fue habló de todo y comunicó una noticia que causó muchísima tristeza entre sus fans.

leomessi_540681276_18593157817033891_8573946316995513631_n

Lionel Messi y el último partido con la Selección en Argentina

En plena entrevista, Messi confirmó que el próximo jueves, ante Venezuela, jugará su último partido de local con la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán argentino lo admitió anoche tras el triunfo de Inter Miami ante Orlando por las semifinales de la Leagues Cup.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, lanzó el campeón del mundo tras ser consultado por el duelo del próximo jueves 4 de septiembre en el Monumental.

“Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“, sentenció Leo.

Todos los partidos y los goles de Lionel Messi en la Selección Argentina

Con la camiseta de la Selección Argentina, Messi obtuvo cuatro títulos: Copa América 20221, la Finalissima ante Italia en Wembley, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América 2024 en Miami.

Hasta el momento, La Pulga acumula 193 partidos, en los que convirtió 112 goles con la celeste y blanca.

