Lionel Messi habló de la Selección Argentina y dijo lo que muchos temen oír: "Es el último..."

El capitán argentino confirmó que ante Venezuela jugará su último partido de Eliminatorias en nuestro país.

Lionel Messi vive un gran estado de forma y el partido de este miércoles por la noche lo demostró, cuando el Inter Miami venció a Orlando City por 3-1, con dos tantos del goleador rosarino, en un encuentro diputado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por una de las semifinales de la Leagues Cup de Fútbol.

Lo cierto es que, una vez finalizado el clásico estadounidense, el capitán de la Selección Argentina fue habló de todo y comunicó una noticia que causó muchísima tristeza entre sus fans.

leomessi_540681276_18593157817033891_8573946316995513631_n Lionel Messi y el último partido con la Selección en Argentina En plena entrevista, Messi confirmó que el próximo jueves, ante Venezuela, jugará su último partido de local con la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán argentino lo admitió anoche tras el triunfo de Inter Miami ante Orlando por las semifinales de la Leagues Cup.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, lanzó el campeón del mundo tras ser consultado por el duelo del próximo jueves 4 de septiembre en el Monumental.

El 10 de @InterMiamiCF, en entrevista con @soyantosports, también se refiere a próximos partidos: ante @SoundersFC y el de eliminatorias sudamericanas. pic.twitter.com/l9VaX6NOcm — MLS Español (@MLSes) August 28, 2025 “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“, sentenció Leo.