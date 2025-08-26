Ousmane Dembelé habló de Lionel Messi y la charla que marcó su paso por el Barcelona: "Tendría que ser serio"

El futbolista francés recordó su vínculo con Messi, su influencia en el vestuario y cómo sus enseñanzas lo marcaron en su carrera.

Ousmane Dembélé llegó al Barcelona en 2017, procedente del Borussia Dortmund, en un momento donde Lionel Messi ya era la gran referencia del equipo. Con apenas 20 años, el francés se encontró con el jugador que había dominado el fútbol mundial durante más de una década. En diálogo con FourFourTwo, Dembélé explicó cómo fue su relación desde el primer día.

“Tuve una relación muy buena con Messi desde el primer día. Mi casillero estaba justo al lado del suyo, y me dio muchos consejos. Me dijo que tendría que ser serio si quería lograr mis sueños; después de eso, observé y aprendí de lo que hacía en el campo”, comenzó el delantero.

El francés también resaltó cómo Messi manejaba los tiempos dentro del partido: "Ya sea que jugara como número 10 o número nueve, su posicionamiento era excepcional, la manera en que parecía hacerse invisible en el campo. A veces parece que no se le ve durante unos cuatro o cinco minutos, luego, tan pronto como recibe el balón, instintivamente sabe qué hacer".

Dembélé destacó además la conexión de Messi con Jordi Alba: “Messi sabía cuándo Jordi Alba iba a doblar con él en el frente, cuándo iba a poner el balón. Entiende el fútbol muy bien, se posiciona muy bien en el campo y sabe lo que puede hacer con los pies”.

Junto a Messi, así fue el pasó de Dembelé en el Barcelona Los primeros años de Dembélé en el Barcelona no fueron fáciles, debido a las constantes lesiones y la irregularidad que lo alejaron de su mejor versión, al punto de que muchos dudaron de que pudiera consolidarse en la élite.