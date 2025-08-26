Alpine no tiene paz: el equipo de Franco Colapinto suma otra baja clave en plena temporada

Alpine, equipo donde compite Franco Colapinto, volverá a las pistas este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos. Lo cierto es que, a pocos días de la vuelta a competición, la escudería sufrió otra baja importante que evidencia el momento de crisis que viven en esta temporada 2026.
Se trata de David Wheater, director de aerodinámica, quien anunció su salida del equipo en medio de un año que ya venía marcada por varias renuncias. Su partida llega en un momento delicado, con la escudería buscando mejorar el rendimiento de sus pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto, y al mismo tiempo planificar el monoplaza del año próximo bajo los nuevos reglamentos aerodinámicos.
David Wheater, exdirector de aerodinámica
Quién es David Wheather, el experto en aerodinámica que se fue de Alpine
Wheater había llegado a Alpine a finales de 2023 tras nueve años en Williams, donde desempeñó el mismo cargo. Su experiencia fue fundamental en el diseño del actual monoplaza, aunque los resultados nunca cumplieron con las expectativas del equipo.
Lo cierto es que la salida del británico no solo genera un vacío inmediato, sino que también pone en jaque la preparación del auto 2026, uno de los objetivos estratégicos más importantes de la escudería.
Alpine seguirá probando modificaciones con Franco Colapinto al volante
Mientras se define su sucesor, las responsabilidades recaerán sobre Joe Burnell, encargado de ingeniería, y Ciaron Pilbeam, responsable de rendimiento. Esta reorganización temporal deja incompleta la estructura técnica y aumenta la presión sobre un equipo que necesita respuestas rápidas en pista.
La renuncia de Wheater se suma a la salida de otras figuras históricas como Luca De Meo, ex CEO de Renault, y Francis Stokes, jefe de mecánicos, evidenciando una serie de cambios que generan incertidumbre con vistas al futuro. Por lo pronto, Steve Nielsen asumirá a partir del 1 de septiembre como director general, con la misión de reestructurar un proyecto que perdió varias piezas clave en poco tiempo.
Fórmula 1. Cada vez es más preocupante la situación de los rodados de Alpine
Nielsen, de 61 años, cuenta con una amplia trayectoria en equipos como Benetton, Toro Rosso y Williams, además de experiencia en Liberty Media y la FIA, pero su tarea no será sencilla, ya que debe intentar que Alpine recupere estabilidad y protagonismo antes de encarar la recta final de la temporada.