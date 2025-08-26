Alpine no tiene paz: el equipo de Franco Colapinto suma otra baja clave en plena temporada

La escudería francesa sufre por otra baja clave en su estructura técnica justo antes del Gran Premio de Países Bajos.

Alpine, equipo donde compite Franco Colapinto, volverá a las pistas este fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos. Lo cierto es que, a pocos días de la vuelta a competición, la escudería sufrió otra baja importante que evidencia el momento de crisis que viven en esta temporada 2026.

Se trata de David Wheater, director de aerodinámica, quien anunció su salida del equipo en medio de un año que ya venía marcada por varias renuncias. Su partida llega en un momento delicado, con la escudería buscando mejorar el rendimiento de sus pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto, y al mismo tiempo planificar el monoplaza del año próximo bajo los nuevos reglamentos aerodinámicos.

image David Wheater, exdirector de aerodinámica Quién es David Wheather, el experto en aerodinámica que se fue de Alpine Wheater había llegado a Alpine a finales de 2023 tras nueve años en Williams, donde desempeñó el mismo cargo. Su experiencia fue fundamental en el diseño del actual monoplaza, aunque los resultados nunca cumplieron con las expectativas del equipo.

Lo cierto es que la salida del británico no solo genera un vacío inmediato, sino que también pone en jaque la preparación del auto 2026, uno de los objetivos estratégicos más importantes de la escudería.

Alpine Alpine seguirá probando modificaciones con Franco Colapinto al volante Alpine Mientras se define su sucesor, las responsabilidades recaerán sobre Joe Burnell, encargado de ingeniería, y Ciaron Pilbeam, responsable de rendimiento. Esta reorganización temporal deja incompleta la estructura técnica y aumenta la presión sobre un equipo que necesita respuestas rápidas en pista.