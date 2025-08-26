Qué dijo Franco Colapinto sobre el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

El piloto argentino se mostró entusiasta tras conocer que el mexicano volverá a la máxima categoría del automovilismo en 2026.

El anuncio del regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 generó una ola de reacciones en el mundo del automovilismo. Entre quienes celebraron la noticia del mexicano como flamante piloto de Cadillac se encuentra Franco Colapinto, el joven argentino que compite actualmente para Alpine.

Lo cierto es que el pilarense no dudó en mostrar su entusiasmo a través de las redes sociales, donde escribió de manera efusiva: “¡Vamos Checoooo!”, un mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos y reflejó su alegría por la vuelta del mexicano a la máxima categoría.

image El saludo de Franco Colapinto a Checo Pérez. Foto: Gentileza de TN Hay que decir que Pérez se unirá a la escudería Cadillac junto a Valtteri Bottas para la temporada 2026, marcando así una nueva etapa en su carrera tras su paso por Red Bull. Su incorporación al equipo representa un desafío importante, tanto para él como para la escudería, que busca consolidarse en la parrilla de la F1.

Por su parte, Colapinto se prepara para la reanudación de la temporada con el Gran Premio de los Países Bajos. El argentino buscará sumar puntos con Alpine y continuar consolidándose en la Fórmula 1, a la espera de una confirmación para el próximo año.

Franco Colapinto, piloto de Alpine Franco Colapinto, piloto de alpine ¿Dónde ver la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1? En Argentina y gran parte de Latinoamérica, el próximo GP de Países Bajos podrá disfrutarse a través de ESPN por la plataforma Disney+, además de F1 TV. Fox Sports también ofrecerá la carrera, pero en esta ocasión será en diferido para el público argentino.