Qué dijo Franco Colapinto sobre el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

El piloto argentino se mostró entusiasta tras conocer que el mexicano volverá a la máxima categoría del automovilismo en 2026.

Franco Colapinto celebró el regreso de Checo Pérez a la F1

Franco Colapinto celebró el regreso de Checo Pérez a la F1

Lo cierto es que el pilarense no dudó en mostrar su entusiasmo a través de las redes sociales, donde escribió de manera efusiva: “¡Vamos Checoooo!”, un mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos y reflejó su alegría por la vuelta del mexicano a la máxima categoría.

image
El saludo de Franco Colapinto a Checo Pérez. Foto: Gentileza de TN

El saludo de Franco Colapinto a Checo Pérez. Foto: Gentileza de TN

Hay que decir que Pérez se unirá a la escudería Cadillac junto a Valtteri Bottas para la temporada 2026, marcando así una nueva etapa en su carrera tras su paso por Red Bull. Su incorporación al equipo representa un desafío importante, tanto para él como para la escudería, que busca consolidarse en la parrilla de la F1.

Por su parte, Colapinto se prepara para la reanudación de la temporada con el Gran Premio de los Países Bajos. El argentino buscará sumar puntos con Alpine y continuar consolidándose en la Fórmula 1, a la espera de una confirmación para el próximo año.

Franco Colapinto, piloto de Alpine
Franco Colapinto, piloto de alpine

Franco Colapinto, piloto de alpine

¿Dónde ver la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1?

En Argentina y gran parte de Latinoamérica, el próximo GP de Países Bajos podrá disfrutarse a través de ESPN por la plataforma Disney+, además de F1 TV. Fox Sports también ofrecerá la carrera, pero en esta ocasión será en diferido para el público argentino.

El Circuito de Zandvoort de la Fórmula 1
El Circuito de Zandvoort de la Fórmula 1

El Circuito de Zandvoort de la Fórmula 1

El cronograma completo del Gran Premio de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

  • Practica Libre 1 - 7:30 horas
  • Práctica Libre 2 - 11:00 horas

Sábado 30 de agosto

  • Práctica Libre 3 - 6:30 horas
  • Clasificación - 10:00 horas

Domingo 31 de agosto

  • Carrera - 10:00 horas
